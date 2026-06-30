Điện thoại đầy bộ nhớ: 5 mẹo giúp giải phóng hàng chục GB mà không cần xóa ứng dụng

Vì sao điện thoại nhanh đầy bộ nhớ?

Bộ nhớ trong không chỉ lưu ứng dụng mà còn chứa ảnh, video, tài liệu, dữ liệu hệ thống và hàng loạt tệp tin tạm được tạo ra trong quá trình sử dụng.

Sau một thời gian, những dữ liệu "vô hình" này tích tụ ngày càng nhiều khiến điện thoại rơi vào tình trạng:

Hoạt động chậm, giật lag.

Không thể cài thêm ứng dụng.

Không lưu được ảnh hoặc video mới.

Hao pin nhanh hơn do máy phải xử lý lượng dữ liệu lớn.

Ngoài ra, bộ nhớ đầy còn có thể xuất phát từ việc lưu quá nhiều ảnh, video, hệ điều hành chưa được cập nhật hoặc các ứng dụng chạy ngầm tạo ra lượng lớn dữ liệu không cần thiết.

Sau một thời gian, nhiều dữ liệu "vô hình" sẽ tích tụ khiến điện thoại bị đầy bộ nhớ

Cách dọn dẹp bộ nhớ điện thoại thông minh

Xóa bộ nhớ đệm (cache)

Cache là các tệp dữ liệu tạm thời được ứng dụng tạo ra nhằm giúp mở nhanh hơn ở những lần sử dụng tiếp theo. Tuy nhiên, sau nhiều tháng, lượng dữ liệu này có thể chiếm tới vài GB bộ nhớ.

Tin vui là việc xóa cache hầu như không ảnh hưởng đến dữ liệu cá nhân hay tài khoản đăng nhập.

Đối với Android:

Vào Cài đặt → Bộ nhớ.

Chọn Dữ liệu lưu trong bộ nhớ đệm (Cache).

Nhấn Xóa.

Đối với iPhone:

Vào Cài đặt.

Chọn Safari hoặc ứng dụng cần dọn dẹp.

Chọn Xóa lịch sử và dữ liệu trang web rồi xác nhận.

Việc dọn cache định kỳ giúp điện thoại hoạt động nhẹ hơn và giải phóng đáng kể dung lượng lưu trữ.

Dọn ảnh, video và tin nhắn không còn cần thiết

Ảnh và video luôn là "thủ phạm" chiếm nhiều bộ nhớ nhất. Đặc biệt, những bức ảnh chụp trùng, ảnh màn hình hay video cũ thường bị bỏ quên trong máy.

Ngoài ra, các ứng dụng nhắn tin cũng lưu rất nhiều hình ảnh, video và tệp đính kèm khiến dung lượng điện thoại tăng nhanh theo thời gian.

Bạn nên:

Xóa ảnh mờ, ảnh chụp trùng.

Dọn video đã xem.

Xóa các tệp tải về không còn sử dụng.

Thiết lập chế độ tự động xóa tin nhắn sau một khoảng thời gian nếu không cần lưu trữ lâu dài.

Chỉ cần dành vài phút rà soát, bạn có thể lấy lại hàng GB dung lượng.

Cập nhật hệ điều hành để tối ưu bộ nhớ

Nhiều người thường bỏ qua các bản cập nhật phần mềm vì ngại mất thời gian. Tuy nhiên, các phiên bản hệ điều hành mới không chỉ vá lỗi bảo mật mà còn tối ưu khả năng quản lý bộ nhớ.

Nếu điện thoại thường xuyên báo đầy dung lượng hoặc hoạt động chậm, hãy kiểm tra xem thiết bị có bản cập nhật mới hay không.

Các bước thực hiện khá đơn giản:

Vào Cài đặt.

Chọn Cập nhật hệ thống.

Nhấn Kiểm tra cập nhật.

Nếu có phiên bản mới, hãy tải về và cài đặt.

Trong trường hợp điện thoại đã sử dụng nhiều năm, việc sao lưu dữ liệu rồi khôi phục cài đặt gốc cũng có thể giúp thiết bị hoạt động ổn định hơn.

Tắt tính năng tự động tải ảnh và video

Đây là nguyên nhân khiến nhiều người bất ngờ.

Các ứng dụng nhắn tin hiện nay thường mặc định tự động tải xuống ảnh, video và tài liệu ngay khi có người gửi. Chỉ sau vài tháng, hàng nghìn tệp tin có thể âm thầm chiếm hàng chục GB bộ nhớ.

Nếu không thực sự cần thiết, hãy tắt chế độ tự động tải xuống.

Khi đó, điện thoại chỉ tải về những tệp bạn chủ động mở, vừa tiết kiệm dung lượng vừa giảm lượng dữ liệu lưu trữ không cần thiết.

Chuyển dữ liệu lên dịch vụ lưu trữ đám mây

Nếu thường xuyên chụp ảnh hoặc quay video, lưu trữ đám mây là giải pháp hiệu quả giúp điện thoại luôn còn nhiều dung lượng.

Thay vì giữ toàn bộ dữ liệu trong máy, bạn có thể đồng bộ lên các nền tảng như:

iCloud.

Google Drive.

Google Photos.

Flickr.

Sau khi sao lưu thành công, bạn có thể xóa bản lưu trong điện thoại mà vẫn truy cập được bất cứ lúc nào khi cần có kết nối internet.

Đây cũng là lý do nhiều người hiện nay lựa chọn điện thoại dung lượng vừa phải kết hợp với dịch vụ lưu trữ đám mây để tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo không gian lưu trữ.

Tác giả: Kỳ Anh

Nguồn tin: tiepthigiadinh.vn