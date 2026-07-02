Sau màn hình gập, Samsung hướng tới điện thoại màn hình cuộn

Công nghệ màn hình cuộn của Samsung Display. Ảnh: Samsung.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Samsung được cho là đang đẩy nhanh kế hoạch đưa smartphone màn hình cuộn ra thị trường sau nhiều năm phát triển công nghệ màn hình dẻo.

Samsung đặt mục tiêu ra mắt thiết bị di động có khả năng kéo giãn màn hình trong vòng hai năm tới, với dự án do Samsung Electronics phối hợp cùng Samsung Display triển khai.

Thông tin này thu hút sự quan tâm của giới công nghệ trong bối cảnh thị trường smartphone chưa xuất hiện nhiều đột phá về thiết kế.

Trước đó, Samsung Display nhiều lần giới thiệu các công nghệ màn hình OLED dẻo tại các triển lãm lớn. Tại CES 2023, hãng trình diễn Flex Hybrid - mẫu màn hình kết hợp khả năng gập và trượt - cùng Rollable Flex, công nghệ cho phép màn hình cuộn và kéo giãn kích thước lên gấp năm lần so với ban đầu.

Khác với dòng Galaxy Z Fold sử dụng bản lề để gập đôi, smartphone màn hình cuộn được thiết kế với một phần màn hình ẩn bên trong thân máy và có thể trượt ra khi cần mở rộng không gian hiển thị.

Thiết kế này giúp thiết bị đạt kích thước tương đương máy tính bảng khi sử dụng, đồng thời vẫn giữ được sự nhỏ gọn và hạn chế tình trạng xuất hiện nếp gấp ở giữa màn hình.

Samsung không phải doanh nghiệp đầu tiên theo đuổi ý tưởng này. Năm 2021, Oppo từng giới thiệu nguyên mẫu smartphone màn hình cuộn X 2021 với màn hình mở rộng từ 6,7 inch lên 7,4 inch, song sản phẩm chưa được thương mại hóa do những hạn chế về phần cứng vào thời điểm đó.

Tác giả: Vũ Đậu

Nguồn tin: doanhnhan.congly.vn