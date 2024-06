Diễn Châu: “Tuýt còi” doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xây dựng

Lúc 8 giờ hôm 28/5, tổ kiểm tra quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Diễn Châu đã phát hiện việc san lấp mặt bằng trong khu đất do UBND tỉnh Nghệ An cho Công ty CP Đầu tư Công nghiệp Diễn Thắng (Công ty Diễn Thắng) thuê đất tại xã Minh Châu, Công ty có trụ sở tại Lô Nv 9-15, Ngõ 12, KĐT Vinaconex, xóm 2, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, do ông Lê Xuân Hà làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

Việc san lấp của Công ty CP Đầu tư Công nghiệp Diễn Thắng được xác định khi chưa có hợp đồng thuê đất và chưa tổ chức bàn giao đất trên thực địa, nên chưa đúng với quy định của pháp luật.

Hiện trường san lấp dự án của Công ty CP Đầu tư Công nghiệp Diễn Thắng tại xã Minh Châu.

Theo biên bản làm việc yêu cầu tạm dừng thị công do ông Cao Thanh Long, phó phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Diễn Châu (Nghệ An) ký, đối với việc san lấp mặt bằng dự án tại Cụm Công nghiệp Diễn Thắng, xã Minh Châu, huyện Diễn Châu, thì tổng diện tích Công ty Diễn Thắng được UBND tỉnh giao đợt 1 là 396.654,5 m2 (hiện trạng sử dụng là đất nông nghiệp trồng lúa và đất nuôi trồng thủy sản), nhưng Công ty Diễn Thắng đã san lấp lên tới gần 7.000 m2.

Hiện trường san lấp dự án của Công ty CP Đầu tư Công nghiệp Diễn Thắng tại xã Minh Châu

Theo ông Cao Thanh Long, huyện Diễn Châu là huyện đồng bằng ven biển, giao thông thuận lợi, thu hút đầu tư, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ đã và đang đầu tư xây dựng trên địa bàn, UBND huyện tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh… nhưng UBND huyện cũng rất quan ngại những doanh nghiệp “tiền trảm hậu tấu” chưa hoàn tất thủ tục pháp lý đã tự ý thi công gây ảnh hưởng tới công tác quản lý trên địa bàn huyện gặp nhiều khó khăn.

Khi phát hiện sai phạm chúng tôi sẽ thành lập đoàn kiểm tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Sự việc Công ty Diễn Thắng tự ý san lấp, chúng tôi đã tiến hành lập biên bản, tạm đình chỉ cho đến khi Công ty hoàn thành các thủ tục theo quy định và giao cho UBND xã Minh Châu đôn đốc thực hiện nghiêm túc các yêu cầu bảo vệ hiện trường, tuyệt đối không để đơn vị thi công san lấp mặt bằng cho đến khi đủ điều kiện.

Tác giả: Núi Quyết

Nguồn tin: nongnghiephuuco.vn