Đi thẳng vào vấn đề, có trọng tâm các nội dung chất vấn

Quang cảnh phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường. Ảnh Thương Huyền

Kỳ họp này tiến hành chất vấn 2 nội dung gồm: Việc thực hiện các cơ chế, chính sách cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; khắc phục các hạn chế và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đối với Giám đốc Sở Tài chính. Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, thực phẩm bẩn trên địa bàn tỉnh đối với Giám đốc Sở Công thương.

Các đồng chí điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường. Ảnh Thương Huyền

Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, có ý nghĩa quan trọng trong thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội

Đại biểu Nguyễn Đức Hồng (Tổ đại biểu số 8) đề nghị cho biết tỉnh có giải pháp nào tạo sự khác biệt, nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời gian tới. Ảnh Thương Huyền

Đối với nội dung “Việc thực hiện các cơ chế, chính sách cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; khắc phục các hạn chế và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)” nhận được 14 câu hỏi của các đại biểu băn khoăn khi chỉ số thời gian thực hiện năm 2024 sụt giảm, đề nghị nêu nguyên nhân và giải pháp để tăng thứ bậc này trong thời gian tới; những khó khăn, thách thức và phương hướng, giải pháp trong nâng cao môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp để đạt kết quả bền vững nhất…

Các đại biểu cũng băn khoăn về thời gian giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) cho các doanh nghiệp hiện còn mất nhiều thời gian, nhất là TTHC liên quan đến đất đai còn rườm rà; còn hiện tượng nhũng nhiễu khi giải quyết TTHC cho các doanh nghiệp. Làm rõ tiến độ và kế hoạch triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh; trong đó có nhóm chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng bình quân kinh tế tư nhân hàng năm…

Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Thanh Hải đăng đàn trả lời nội dung chất vấn. Ảnh Thương Huyền

Đăng đàn trả lời nội dung chất vấn, Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Thanh Hải khẳng định, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, có ý nghĩa quan trọng trong thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Việc đánh giá mức độ cải thiện được thực hiện thông qua các chỉ số như PAPI, PAR INDEX, SIPAS và đặc biệt là PCI – công cụ phản ánh hiệu quả điều hành kinh tế của chính quyền đối với khu vực tư nhân, phù hợp với tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị.

UBND tỉnh đã triển khai Đề án nâng cao PCI hơn 10 năm với nhiều giải pháp đồng bộ, góp phần nâng cao nhận thức và cải thiện môi trường đầu tư. Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo quyết liệt, sẵn sàng về quy hoạch, hạ tầng, đất đai, nhân lực, thể chế. Nhiều cơ chế đặc thù được Trung ương thông qua, tạo nền tảng thu hút đầu tư. Cải cách hành chính có tiến bộ rõ rệt, thời gian xử lý TTHC giảm mạnh. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp được triển khai kịp thời, góp phần ổn định, cải thiện môi trường đầu tư.

Năm 2024 là năm thứ 19 triển khai công cụ đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI trên phạm vi cả nước. Năm 2024, chỉ số PCI của Nghệ An đạt 66,48 điểm, xếp thứ 44 cả nước, tăng 0,76 điểm, giữ nguyên thứ hạng so năm 2023, duy trì thứ 3 khu vực Bắc Trung Bộ. Trong 10 chỉ số thành phần có 02 chỉ số thành phần nằm trong top 10 cả nước gồm: Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và Tiếp cận đất đai (xếp thứ 7). So với năm 2023, có 04 chỉ số tăng điểm, tăng thứ bậc; 01 chỉ số tăng điểm, giảm thứ bậc và 05 chỉ số giảm điểm, giảm thứ bậc.

Các đại biểu tham dự phiên chất vấn và trả lời chất vấn

Theo Giám đốc Sở Tài chính, hiện nhận thức về PCI, nhất là ở cấp cơ sở còn chưa đồng đều, ảnh hưởng đến quá trình làm việc với nhà đầu tư và công tác giải phóng mặt bằng. Tuy tổng điểm PCI của Nghệ An thời gian qua có chuyển biến nhưng thứ hạng không ổn định và chưa có sự bứt phá rõ nét. Một số chỉ số thành phần đang có thứ bậc thấp...

Về giải pháp nâng cao chỉ số PCI trong thời gian tới, Giám đốc Sở Tài chính cho biết, sẽ tiếp tục hoàn thiện các quy định về phân công, phân cấp sau khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Tập trung cao độ lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ, chính quyền các xã, phường sớm ổn định, đi vào hoạt động có hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, phát triển nền tảng dịch vụ công toàn trình, cho phép người dân thực hiện TTHC hoàn toàn trực tuyến. Đồng thời, số hóa dữ liệu đầu vào trong các lĩnh vực đầu tư, đất đai, doanh nghiệp, hình thành hệ thống dữ liệu liên thông, góp phần giảm chi phí, rút ngắn thời gian xử lý và tạo môi trường đầu tư minh bạch, hiện đại.

Thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh bảo đảm bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết, giảm ít nhất 40% thời gian giải quyết của các TTHC, 30% chi phí tuân thủ TTHC; thực thi 100% phương án về phân cấp, ủy quyền thẩm quyền giải quyết TTHC theo Nghị quyết số 66/NQ-CP của Chính phủ.

Xây dựng và hoàn thiện quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC. Các quy trình được xây dựng theo hướng chuẩn hóa, minh bạch, rõ ràng trách nhiệm của từng bộ phận, từng công chức tham gia xử lý hồ sơ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý, giám sát quy trình xử lý. Ưu tiên bố trí, huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt là các công trình trọng điểm, hạ tầng khu kinh tế và các khu công nghiệp; hoàn thành việc nâng cấp các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, các tuyến liên kết các địa bàn, vùng trọng điểm, mũi trọng điểm.

“Đây là lĩnh vực có ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường đầu tư, kinh doanh và năng lực cạnh tranh của tỉnh, qua đó tác động đến sự phát triển kinh tế – xã hội. Tại kỳ họp, chúng tôi nghiêm túc lắng nghe chất vấn và thực hiện giải trình các nội dung đại biểu quan tâm với tinh thần cầu thị, trách nhiệm và mong muốn tiếp tục hoàn thiện hơn trong công tác tham mưu thời gian tới” – Giám đốc Sở Tài chính cho biết.

Huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội với quyết tâm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", "xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực"

Giám đốc Sở Công thương Phạm Văn Hoá đăng đàn trả lời nội dung chất vấn. Ảnh Thương Huyền

Đối với “Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, thực phẩm bẩn trên địa bàn tỉnh”, Giám đốc Sở Công thương Phạm Văn Hoá nhận được 18 lượt ý kiến đại biểu nêu câu hỏi và tranh luận nội dung này.

Đại biểu Nguyễn Công Văn (Tổ đại biểu số 4) bày tỏ băn khoăn về mức độ kiểm soát hàng giả hiện nay trên địa bàn; đề nghị đưa ra giải pháp để phòng, chống hàng giả, hàng kém chất lượng một cách thực chất nhất

Đại biểu Lê Văn Lương (Tổ đại biểu số 16) bày tỏ băn khoăn việc thu hồi, xử lý, tiêu huỷ các thực phẩm bẩn, không an toàn, tránh tình trạng “bắt cóc bỏ đĩa”, biến tướng thành sản phẩm khác và tiếp tục lưu thông

Giám đốc Sở Công thương Phạm Văn Hóa đã giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu băn khoăn về công tác quản lý đối với tình trạng làm giả hàng nhái ngày càng tinh vi, khó phân biệt, nhất là có các giải pháp gì chấn chỉnh tình trạng này tại vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn; công tác kiểm định chất lượng hàng hóa và giám sát, hậu kiểm sau cấp phép của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện như thế nào và kết quả phát hiện hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng ra sao; công tác thanh tra, kiểm tra quy trình sản xuất, lưu thông và sử dụng thực phẩm như hiện nay có thực sự sát với thực tế, có đủ sức răn đe chưa…

Giám đốc Sở Công thương Phạm Văn Hóa cho biết, năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025, nhất là trong tháng đấu tranh cao điểm (từ tháng 5/2025-6/2025), với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và kế hoạch kiểm tra, kiểm soát phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo từng thời điểm, phù hợp với diễn biến thị trường và thực tế địa phương. Qua công tác đấu tranh, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã kiểm tra xử phạt hành chính 8.339 vụ, khởi tố 1.378 vụ/1.857 đối tượng với tổng giá trị thu phạt 393 tỷ đồng. Riêng triển khai đợt cao điểm đã xử phạt vi phạm hành chính 345 vụ, khởi tố hình sự 02 vụ/09 đối tượng với tổng giá trị thu phạt trên 6 tỷ đồng.

Theo Giám đốc Sở Công thương, tình hình hoạt động buôn lậu gian lận thương mại và sản xuất kinh doanh hàng giả, thực phẩm bẩn vẫn còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, xuất hiện ở rất nhiều phân khúc của thị trường, nhiều địa bàn nhưng chưa được ngăn chặn và xử lý triệt để. Hiệu quả trong công tác đấu tranh chưa cao. Tổ chức, phối hợp trong quản lý, kiểm tra, thanh tra, chia sẻ dữ liệu, thông tin giữa các lực lượng thiếu đồng bộ, còn tình trạng bỏ sót, có khoảng trống… Những điều đó đòi hỏi cần phải quyết tâm hành động mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn.

Các đại biểu tham dự phiên chất vấn và trả lời chất vấn

Giám đốc Sở Công thương cho biết, thời gian tới, để ngăn chặn, đẩy lùi và tiến tới chấm dứt tình trạng buôn lậu, hàng giả, thực phẩm bẩn trên địa bàn tỉnh nhằm bảo vệ sản xuất, an ninh, an toàn, sức khỏe, tính mạng của người dân, sẽ tăng cường công tác chỉ đạo điều hành; huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội vào cuộc đấu tranh thường xuyên không ngừng nghỉ với quyết tâm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" trên tinh thần thượng tôn pháp luật, "xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực". Kiện toàn Ban chỉ đạo 389 tỉnh, thành lập các Ban chỉ đạo cấp xã và xây dựng quy chế phối hợp, trong đó phân định rõ trách nhiệm, quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân đồng hành trong đấu tranh; phát động phong trào mỗi người dân là một chiến sĩ trong cuộc chiến, đồng thời là một người tiêu dùng thông minh trên thị trường. Kiểm tra nghiêm ngặt hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu biên giới, cảng biển, sân bay. Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, tăng cường phối hợp liên ngành, xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin, dữ liệu để nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm. Nhận diện, nắm chắc tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng; xác định các tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm; tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh có hiệu quả, trước mắt tập trung vào hai nhóm chính là thuốc giả và thực phẩm bẩn. Nâng cao chất lượng đội ngũ lực lượng thực thi công vụ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, bao che, tham gia, tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả, thực phẩm bẩn.

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng đã giải trình làm rõ rõ hơn những tồn tại, hạn chế và giải pháp để cải thiện chỉ tiêu đánh giá tính năng động và tiên phong của chính quyền trong thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Quốc Việt trả lời làm rõ về nguyên nhân và giải pháp khắc phục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai còn rườm rà; thực trạng người dân đang lạm dụng thuốc trừ sâu, thuốc kích thích trong trồng trọt, chăn nuôi tạo ra các sản phẩm không an toàn; công tác quản lý chất thải ra môi trường. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quý Linh giải trình làm rõ công tác quản lý nhà nước về quản lý hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Giám đốc Sở Y tế Lê Thị Hoài Chung giải trình làm rõ có hay không tình trạng thuốc giả, thuốc kém chất lượng, thực phẩm/sữa không rõ nguồn gốc, bị làm giả, và quảng cáo sai sự thật trên địa bàn tỉnh; giải pháp về quy trình đấu thầu, nhập khẩu, phân phối lưu hành thuốc tại các cơ sở y tế, nhất là bệnh viện, nhà thuốc tư nhân…

Các đồng chí chủ trì điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đánh giá, không khí chất vấn nội dung thứ nhất diễn ra sôi nổi, trách nhiệm, thẳng thắn và có tính xây dựng cao. Đại biểu HĐND tỉnh đặt câu hỏi chất vấn cơ bản đúng trọng tâm, rõ ràng, làm rõ thực trạng và trách nhiệm, sẵn sàng tranh luận. Giám đốc các Sở: Tài chính, Công thương đã nắm chắc các vấn đề, lĩnh vực phụ trách; đã trả lời cơ bản đầy đủ, nhận diện các tồn tại, giải trình khá đầy đủ các vấn đề còn bất cập, hạn chế, đề xuất một số giải pháp trước mắt cũng như lâu dài để thực hiện tốt hơn chức trách, nhiệm vụ của Sở. Giám đốc các Sở: Tư pháp, Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường, Y tế, Khoa học và Công nghệ… đã phối hợp trả lời các câu hỏi của đại biểu có liên quan đến lĩnh vực phụ trách, qua đó đã làm rõ được các nội dung đại biểu và cử tri quan tâm; làm rõ được trách nhiệm của các Sở, ngành, đơn vị liên quan.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn