Đi qua ngõ vắng sáng sớm, nữ sinh đại học gặp chuyện đau lòng

Theo truyền thông địa phương đưa tin, nữ sinh viên đại học 20 tuổi ở bang Wisconsin, Mỹ, đã bị một người đàn ông lạ mặt tấn công khi đang đi bộ trên con đường gần khuôn viên Đại học Wisconsin-Madison. Thời điểm đó là khoảng 3h30 sáng và nữ sinh đi ngang qua con ngõ nhỏ khá tối tăm.

Bị tấn công bất ngờ, nữ sinh không thể phản kháng, cô bị gãy xương hàm rồi bị kéo vào một con hẻm tối và xâm hại tình dục. Trong suốt quá trình đó, nữ sinh viên luôn cố gắng để chạy trốn nhưng không thành. May mắn, một người dân nghe thấy tiếng động mạnh và giúp nữ sinh gọi cảnh sát.

Khi cảnh sát đến, nữ sinh đã được đưa đến bệnh viện để cấp cứu ngay do tổn thương trên toàn cơ thể. Hiện, mức độ tổn thương vẫn chưa được xác định.

Đáng nói, khi thấy sự việc bại lộ, kẻ gây án không bỏ đi ngay mà còn to gan giả làm một công dân bình thường, gã ở lại hiện trường, bình tĩnh nói chuyện với những người khác nhưng đã lái xe bỏ đi trước khi cảnh sát đến. Cảnh sát sau đó xác định được danh tính của thủ phạm dựa trên đoạn phim giám sát, DNA và các bằng chứng vật lý khác.

Vài ngày sau vụ việc, cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông 26 tuổi tên Brandon Thompson vì nghi ngờ tấn công tình dục, gây thương tích và siết cổ nữ sinh. Toàn bộ vụ án đang tiếp tục được điều tra.

Tuy vậy, với việc Brandon Thompson bị bắt, nhiều học sinh địa phương vẫn lo lắng cho sự an toàn của mình. Cảnh sát cũng quyết định mở rộng phạm vi tuần tra và kêu gọi các học sinh cố gắng không đi một mình nếu buộc phải ra ngoài vào ban đêm, đồng thời tận dụng nhiều hơn các công cụ khác nhau do nhà trường cung cấp để duy trì an toàn cá nhân.

