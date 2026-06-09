Tình trạng sức khỏe mới nhất của bé gái bị xô ngã từ cầu trượt cao 1,5m ở Hà Nội

Như VOV đã đưa tin, một đoạn clip ghi lại sự việc bé gái bị xô ngã từ cầu trượt tại sân chơi của một khu chung cư ở Hà Nội đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Vụ việc khiến nạn nhân bị nứt xương hốc mắt, tụ máu vùng đầu và phải nhập viện theo dõi.

Hình ảnh trẻ bị xô ngã từ cầu trượt có độ cao 1,5m xuống đất. (Ảnh cắt từ clip).



Theo TS.BS Lê Ngọc Duy, Trưởng khoa Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương, qua thăm khám và chẩn đoán ban đầu, bé gái được xác định chấn thương sọ não, hình ảnh chụp CT sọ não cho thấy có tụ máu ngoài màn cứng vùng trán phải (khoảng 3mm), không đè đẩy đường giữa. Vỡ xương trán phải lan vào trần ổ mắt bên phải. Phù nền tụ máu phần mềm dưới da vùng trán và ổ mắt phải.



Theo bệnh sử, bệnh nhi nhập viện vào khoảng 22h ngày 7/6. Khoảng 2 giờ trước khi nhập viện, trẻ đang chơi tại khu vực cầu trượt thì bị một trẻ khác đẩy ngã xuống nền cứng từ độ cao khoảng 1,2m. Toàn bộ diễn biến sự việc được camera ghi lại.



Sau tai nạn, trẻ quấy khóc, xuất hiện tình trạng sưng nề vùng mắt phải nhưng không ngất, không co giật, không nôn, không yếu tay chân và không ghi nhận chảy máu ở các vị trí khác. Gia đình sau đó đã nhanh chóng đưa trẻ đến Bệnh viện Nhi Trung ương để thăm khám.



"Tại thời điểm nhập viện, trẻ tự thở, SpO2 đạt 98%, lồng ngực cân đối, nhịp thở 30 lần/phút, không có dấu hiệu suy hô hấp và không ghi nhận điểm đau khu trú. Các dấu hiệu tuần hoàn gồm mạch, huyết áp và thời gian làm đầy mao mạch đều ổn định", bác sĩ Duy thông tin.



Ngay sau đó, trẻ được xử trí bằng cố định cột sống cổ, thực hiện các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh cần thiết gồm chụp CT cột sống cổ, CT sọ não, xét nghiệm máu để đánh giá mức độ tổn thương, đồng thời tiếp tục được theo dõi tại Khoa Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương.



Sau hơn 24 giờ điều trị và theo dõi tại Bệnh viện Nhi Trung ương, tình trạng sức khỏe của bé gái đã ổn định về hô hấp, tuần hoàn và thần kinh.



Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn đang tiếp tục theo dõi sát sao để kịp thời phát hiện, xử lý các biến chứng thần kinh có thể xuất hiện sau chấn thương. Đồng thời, bệnh nhi cũng được đánh giá thêm về nguy cơ ảnh hưởng lâu dài đến thị lực cũng như sức khỏe tổng thể sau vụ tai nạn.



Vụ việc tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận, đặt ra nhiều tranh luận xoay quanh trách nhiệm giám sát trẻ em tại các khu vui chơi chung cư , đặc biệt với những trường hợp trẻ có nhu cầu chăm sóc và theo dõi đặc biệt.



Được biết, bé gây ra vụ việc được cho là trẻ tự kỷ, tuy nhiên theo phản ánh của gia đình nạn nhân, phụ huynh của bé này đã không có mặt ngay tại khu vui chơi để kịp thời kiểm soát hành vi của con.



Sau sự việc, gia đình nạn nhân cho biết vẫn chưa nhận được sự thăm hỏi hay trao đổi rõ ràng từ phía phụ huynh bé gây ra tai nạn. Điều này khiến gia đình không khỏi bức xúc, đồng thời lo lắng cho tâm lý và quá trình hồi phục của con.



Hiện gia đình bé gái mong muốn các bên liên quan có trách nhiệm làm rõ sự việc, đồng thời hy vọng đây sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh để những tai nạn tương tự không tiếp tục xảy ra.

Tác giả: Linh Thương

Nguồn tin: Báo VOV