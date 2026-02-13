Đi làm trong Tết có thể nhận tiền lương cao nhất đến 490%

Lao động làm việc trong "phòng sạch" tại một nhà máy điện tử ở tỉnh Bắc Ninh - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Bộ Nội vụ đã thông báo công chức, viên chức và người lao động sẽ nghỉ Tết năm 2026 từ thứ Bảy ngày 14-2 (27 tháng chạp năm Ất Tỵ) đến hết Chủ nhật ngày 22-2 (mùng 6 tháng giêng năm Bính Ngọ).

Công thức tính lương ngày Tết

Tổng cộng, kỳ nghỉ Tết sẽ kéo dài 9 ngày liên tục, gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định và 4 ngày nghỉ cuối tuần.

Với doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động có thể lựa chọn 1 ngày cuối năm Ất Tỵ và 4 ngày đầu năm Bính Ngọ, hoặc 2 ngày cuối năm Ất Tỵ và 3 ngày đầu năm Bính Ngọ hoặc 3 ngày cuối năm Ất Tỵ và 2 ngày đầu năm Bính Ngọ.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, luật sư Trần Ngọc Thích (TP.HCM) giải thích theo Bộ luật Lao động 2019 và nghị định 145/2020 của Chính phủ, người lao động sẽ hưởng tiền lương làm thêm giờ nếu đi làm vào dịp lễ Tết, trong đó có Tết Bính Ngọ năm 2026.

Người lao động làm thêm ban ngày lễ Tết sẽ hưởng ít nhất 400% tiền lương (gồm 100% tiền lương ngày thường và 300% tiền lương vào ngày lễ Tết).

Ví dụ, anh Trần Văn A. (hưởng lương tháng) có lương 50.000 đồng/giờ và bình thường làm 8 tiếng/ngày thì tiền lương khi làm vào ngày lễ Tết là 50.000 đồng x 300% x 8h = 1,2 triệu đồng.

Nếu anh A. làm thêm giờ vào ban đêm ngày Tết thì ngoài 300% tiền lương được hưởng, anh Trần Văn A. còn được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường và 20% tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ lễ Tết.

Trong đó, tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ lễ Tết được tính ít nhất bằng 300% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường.



Như vậy tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm 8 giờ dịp Tết Nguyên đán của anh Trần Văn A. sẽ là: [(50.000 x 300%) + (50.000 x 30%) + (150.000 x 20%)] x 8h = 1,56 triệu đồng.

Công thức ngắn gọn như sau: (50.000 đồng x 390%) x 8h = 1,56 triệu đồng. Tuy nhiên, giờ làm việc ban đêm chỉ được tính từ 22h ngày hôm trước đến 6h sáng ngày hôm sau.

Công nhân sản xuất tại một nhà máy điện tử ở tỉnh Thái Nguyên - Ảnh: THÁI DƯƠNG

Cũng theo luật sư Trần Ngọc Thích, theo nghị định 12/2022, Chính phủ quy định rõ về mức phạt tiền đối với doanh nghiệp nếu không trả hoặc trả không đủ tiền lương cho người lao động theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, không trả hoặc trả không đủ tiền lương làm thêm giờ.

Mức phạt 5-10 triệu đồng nếu vi phạm từ 1-10 người lao động, từ 10-20 triệu đồng nếu vi phạm từ 11-50 người lao động. Nếu vi phạm từ 301 người lao động trở lên thì mức phạt có thể tới 50 triệu đồng.

Luật sư Thích lưu ý thêm mức phạt nêu trên là mức phạt đối với cá nhân. Mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

"Mức lương tối thiểu tháng, giờ nêu trên là mức lương thấp nhất làm cơ sở để người sử dụng lao động thỏa thuận và trả lương cho người lao động. Người lao động, nhất là các bạn trẻ, khi làm việc cần lưu ý mức lương tối thiểu vùng để tránh bị thiệt thòi khi làm việc", ông nhấn mạnh.

Về khắc phục, luật sư Thích lưu ý người sử dụng lao động vi phạm bị buộc phải trả đủ tiền lương cộng với khoản tiền lãi của số tiền lương chậm trả, trả thiếu cho người lao động tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt.

Chính phủ vừa có nghị định 293/2025 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2026. Trong đó, lương tối thiểu là lương thấp nhất, cơ sở để người sử dụng lao động thỏa thuận và trả lương đối với người lao động. Cụ thể: - Vùng 1 là 5,31 triệu đồng/tháng và 25.500 đồng/giờ. - Vùng 2 là 4,73 triệu đồng/tháng và 22.700 đồng/giờ. - Vùng 3 là 4,14 triệu đồng/tháng và 20.000 đồng/giờ. - Vùng 4 là 3,45 triệu đồng/tháng và 17.800 đồng/giờ. Do kinh tế phát triển, TP.HCM có 3 vùng lương tối thiểu từ 1 đến 3. Trong đó, vùng 1 có các phường Sài Gòn, Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Nhiêu Lộc, Xóm Chiếu, Khánh Hội, Vĩnh Hội, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Phú, Bình Tiên, Phú Lâm, Tân Thuận, Phú Thuận…

Tác giả: Hà Quân

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ