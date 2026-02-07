Đi làm 9 ngày Tết, người lao động có thể được hưởng 490% lương

Theo Bộ luật Lao động 2019, Tết Nguyên đán là ngày nghỉ hưởng nguyên lương. Người lao động không đi làm vẫn được trả đủ tiền lương theo hợp đồng. Tuy nhiên, do đặc thù của nhiều lĩnh vực không ít người lao động vẫn phải làm việc trong những ngày Tết. Đi kèm với đó là chế độ tiền lương, tiền công cao hơn nhiều so với ngày thường.

Trường hợp đi làm trong dịp Tết, tiền lương được tính theo chế độ làm thêm giờ với mức chi trả cao hơn đáng kể. Cụ thể, làm việc vào ngày lễ, Tết được trả ít nhất 300% tiền lương, chưa kể 100% tiền lương của ngày nghỉ lễ vẫn được hưởng. Như vậy, làm việc ban ngày dịp Tết, người lao động được hưởng tối thiểu 400% tiền lương so với ngày làm việc bình thường.

Nếu làm việc ban đêm, người lao động được trả thêm ít nhất 30% tiền lương. Nếu vừa làm thêm giờ vừa làm ban đêm, được trả thêm 60% tiền lương. Như vậy, cộng gộp các khoản này, người lao động làm thêm giờ ban đêm trong dịp Tết có thể được hưởng ít nhất 490% tiền lương.

Bên cạnh vấn đề tiền lương, lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cũng là nội dung được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quan tâm.

Theo thông báo của Bộ Nội vụ, công chức, viên chức được nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tổng cộng 9 ngày, từ thứ Bảy ngày 14/02 đến hết Chủ nhật ngày 22/02/2026 (theo Dương lịch).

Cụ thể, đối với cán bộ, công chức, viên chức, dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 sẽ gồm 5 ngày nghỉ theo quy định, trong đó có 1 ngày nghỉ trước Tết và 4 ngày nghỉ sau Tết. Thời gian nghỉ được tính từ thứ Bảy ngày 14/02/2026 dương lịch, tức ngày 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ, đến hết Chủ nhật ngày 22/02/2026 dương lịch, tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ.

Với cách sắp xếp này, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ liên tục 9 ngày trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tổng số ngày nghỉ bao gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định và 4 ngày nghỉ hằng tuần. Đây là quãng thời gian tương đối dài, tạo điều kiện để người lao động trong khu vực Nhà nước chủ động kế hoạch về quê, du xuân, nghỉ ngơi và phục hồi sức lao động.

