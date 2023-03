Đi bộ sát đường ray, nam thanh niên bị tàu hỏa tông kinh hoàng

Your browser does not support the video tag.

Cảnh tượng kinh hoàng này được ghi lại trên một tuyến đường sắt gần nhà ga Kazipet ở Telangana, miền nam Ấn Độ.

Cụ thể, một nam thanh niên có tên Ch Akshay Raj, 17 tuổi, đang cùng bạn mình quay clip đi bộ gần đường ray để đăng tải lên trang Instagram với hi vọng trở thành một người có tầm ảnh hưởng. Khi đoàn tàu tới gần, Raj vẫn bước đi sát cạnh đường ray, đầu cúi xuống thấp, hai tay để trong túi quần.

Theo báo cáo của địa phương, nam thanh niên này đã phớt lờ cảnh báo từ các công nhân đường sắt đang tiến hành sửa chữa vào thời điểm đó.

Đoàn tàu sau đó tông trúng nam thanh niên và khiến anh ta văng ra xa, nằm gục trên đất. Chứng kiến sự việc, người bạn quay clip cho Rạ lập tức chạy tới giúp đỡ bạn của mình. Đoạn clip kết thúc với cảnh Raj đứng dậy với máu chảy ta từ tai.

Nạn nhân sau đó được cảnh sát đường sắt địa phương đưa tới bệnh viện cấp cứu. Thật kỳ diệu, Raj đã sống sót sau cú va chạm. Mặc dù vậy, cậu thanh niên bị thương khá nặng ở mặt, gãy xương tay, chân cùng một vài vết thương khác trên cơ thể. Các nhà chức trách địa phương hiện đang mở một cuộc điều tra chi tiết về vụ việc.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn