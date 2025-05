ĐH Văn Lang 'chốt' hình thức kỷ luật nam sinh vô lễ với cựu chiến binh

Nam sinh gây tranh cãi vì có hành động vô lễ, chửi bới cựu chiến binh trong sự kiện diễu binh 30/4.

Sáng 9/5, ĐH Văn Lang thông báo chính thức về vụ việc sinh viên N.N.G. (ngành Ngôn ngữ Trung Quốc) có hành vi ứng xử thiếu chuẩn mực với cựu chiến binh trong sự kiện diễu binh kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Cụ thể, nhà trường cho biết ngay sau khi vụ việc xảy ra, trường đã mời sinh viên này cùng gia đình đến trường làm việc trực tiếp.

Qua tường trình của sinh viên, đánh giá toàn diện quá trình học tập của sinh viên tại trường, đồng thời tham vấn các cơ quan quản lý giáo dục, dựa trên cơ sở các quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT, Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên của ĐH Văn Lang đã tổ chức họp và xác định hình thức xử lý khiển trách, giáo dục sinh viên.

Nhà trường thống nhất "hình thức xử lý mang tính giáo dục, tạo điều kiện để sinh viên có cơ hội sửa sai, trưởng thành, yêu cầu sinh viên nghiêm túc rút kinh nghiệm, cam kết không tái phạm các hành vi ứng xử thiếu chuẩn mực".

ĐH Văn Lang nói rằng hình thức xử lý này được dựa trên Điều 6, Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT ngày 5/4/2016 ban hành quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy, đối chiếu với Điều 3 Quy định nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật sinh viên ĐH Văn Lang (Quyết định 559/QĐ-ĐHVL ngày 8/5/2023) và nội quy học đường của ĐH Văn Lang,

Ngoài việc "chốt" hình thức kỷ luật sinh viên, ĐH Văn Lang đồng thời yêu cầu Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên, khoa Ngoại ngữ và các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi, giáo dục sinh viên này và kêu gọi gia đình chung tay giáo dục người học.

"ĐH Văn Lang một lần nữa nhấn mạnh hành vi ứng xử của một sinh viên không đại diện cho cộng đồng sinh viên Văn Lang tích cực, thân thiện, sáng tạo và duy mỹ. Nhà trường có trách nhiệm đồng hành cùng sinh viên qua quá trình học tập và trưởng thành, để người trẻ có cơ hội phát triển, tự nhìn nhận, sửa sai nếu sai phạm, và phấn đấu để trở thành phiên bản tốt hơn", ĐH Văn Lang nêu trong thông báo.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip hai nam thanh niên lớn tiếng mắng chửi, đuổi một cựu chiến binh ra khỏi vị trí xem lễ diễu binh với lý do “đến sau mà đứng hàng trước”. Dù được người xung quanh can ngăn, cả hai vẫn liên tục to tiếng, gây phẫn nộ.

Ngay sau đó, cư dân mạng cho rằng hai người trong clip là sinh viên ĐH Văn Lang. Một số người còn công khai tên, mã sinh viên, ngành học và gửi email đề nghị nhà trường xử lý vì hành vi thiếu chuẩn mực trong ngày đại lễ.

Tác giả: Thái An

Nguồn tin: znews.vn