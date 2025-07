Đền Cuông và huyền thoại An Dương Vương: Những dư vang của một bi kịch lịch sử

Du lịch

Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, những dấu chân huyền thoại không chỉ in hằn trên các trang sử sách mà còn hiện hữu sâu sắc trong tâm thức cộng đồng, trong phong tục, lễ nghi, thậm chí là trong những nghề nghiệp thủ công truyền đời. Một trong những huyền thoại như thế là câu chuyện về Thục Phán An Dương Vương, vị vua dựng nước Âu Lạc và bi kịch mất nước bởi sự cả tin - một câu chuyện đã hóa thành sử thi truyền đời trên mảnh đất Nghệ An, nơi có Đền Cuông - địa điểm được xem là nơi an nghỉ cuối cùng của nhà vua.