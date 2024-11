Đẻ thường tốt nhưng không nên cố

Bạn cần biết

Với những trường hợp thai to, ngôi thai xuống không thuận lợi, thì không nên đẻ thường. Nếu trong tình huống này vẫn cố đẻ thường sẽ dẫn đến rách phức tạp vùng âm đạo. Mặt khác em bé quá to và đường âm đạo không giãn và co lại được nhiều sẽ tạo thành điểm yếu ở vùng sản chậu, gây thoát vị, sa sinh dục.