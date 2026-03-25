Đề nghị truy tố bị can lừa đảo chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng

Bị can Phan Văn Đến. Ảnh: TTXVN phát

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 7/2023, ông Q (sinh năm 1985, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) quen biết với Phan Văn Đến. Thời điểm này, Đến là nhân viên lắp đặt máy quẹt thẻ MBOS thuộc một tập đoàn. Giữa ông Q và Đến bàn bạc hợp tác làm ăn. Đến tìm khách có nhu cầu quẹt thẻ tín dụng để nhận tiền mặt. Khi có khách, ông Q sẽ chuyển tiền trước cho Đến, Đến nhận tiền và chi cho khách, sau đó ông Q nhận lại tiền thông qua giao dịch chuyển khoản ngân hàng và hai bên chia lợi nhuận. Đồng thời, cả hai thống nhất cách nhắn tin gọi là “mã chuyển tiền” làm quy ước trong trao đổi để thực hiện việc chuyển, rút tiền.

Khi có khách quẹt thẻ, Đến nhắn tin theo mã quy ước để ông Q chuyển tiền. Tuy nhiên, trong các năm 2023 và 2024, do cần tiền tiêu xài, Đến đã nhiều lần tạo “mã chuyển tiền” khống (không có giao dịch thực tế) gửi cho ông Q nhằm yêu cầu chuyển tiền, sau đó rút tiền mặt sử dụng cá nhân.

Đến ngày 29/3/2024, tổng số tiền ông Q đã chuyển cho Đến là 4.045.000.000 đồng. Sau đó, ông Q phát hiện hành vi gian dối chiếm đoạt tài sản của Đến nên đã đến cơ quan Công an trình báo.

Tại cơ quan Công an, Đến đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tác giả: Văn Sĩ

Nguồn tin: baotintuc.vn