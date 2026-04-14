Theo Quyết định số 315/QĐ-XPHC, Công ty cổ phần Intimex Việt Nam bị xác định đã vi phạm quy định khi vận hành cơ sở thuộc đối tượng bắt buộc phải có giấy phép môi trường nhưng chưa được cấp phép bởi cơ quan có thẩm quyền là UBND tỉnh Nghệ An.

Xử phạt 320 triệu đồng công ty không có giấy phép môi trường.

Cụ thể, công ty này đang triển khai hoạt động nuôi trồng thủy sản (nuôi tôm) tại khu vực Đồng Giành, xã Hải Châu (trước đây là xã Diễn Kim). Diện tích khu đất được UBND tỉnh cho thuê là 912.000m², trong khi diện tích sử dụng thực tế theo xác nhận của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Nghệ An là 836.876,6m².

Đáng chú ý, cơ sở nuôi tôm của công ty đã đi vào hoạt động và thuộc diện phải lập hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường trước ngày 1/1/2015. Tuy nhiên, đến thời điểm kiểm tra vào tháng 12/2025, doanh nghiệp vẫn chưa có giấy phép môi trường.

Đến thời điểm kiểm tra vào tháng 12/2025, doanh nghiệp vẫn chưa có giấy phép môi trường.



Hành vi này vi phạm điểm c khoản 3 Điều 14 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Với vi phạm nêu trên, Công ty cổ phần Intimex Việt Nam bị xử phạt 320 triệu đồng và buộc phải nộp phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận quyết định.

Động thái xử phạt thể hiện sự kiên quyết của chính quyền địa phương trong việc tăng cường công tác quản lý, giám sát và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường. Qua đó, góp phần bảo vệ môi trường sống và thúc đẩy phát triển bền vững trên địa bàn.

Đây cũng là lời cảnh báo đối với các tổ chức, doanh nghiệp đang hoạt động tại Nghệ An cần nghiêm túc tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, tránh những vi phạm đáng tiếc.

Được biết, Công ty cổ phần Intimex Việt Nam hiện do bà Bùi Thị Vân Anh làm Tổng Giám đốc.

Tác giả: Trần Tú

Nguồn tin: congly.vn