Đẩy nhanh nâng cấp hạ tầng đô thị, chống ngập trước mùa mưa bão

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh việc đầu tư nâng cấp hệ thống thoát nước, trạm bơm tiêu úng và các tuyến đường đô thị trên địa bàn là nhiệm vụ cấp bách. Đây là giải pháp quan trọng nhằm chủ động ứng phó tình trạng ngập úng trong mùa mưa bão, đồng thời góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông và chỉnh trang đô thị.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kiểm tra Trạm bơm số 3- Trạm tiêu úng vào chiều ngày 10/4/2026

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm. Trong đó, giao Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường và UBND các phường Vinh Phú, Vinh Lộc rà soát tổng mức đầu tư và chi phí giải phóng mặt bằng đối với dự án đường Hải Thượng Lãn Ông; UBND các phường Trường Vinh, Thành Vinh chủ trì nghiên cứu, đề xuất phương án cải tạo các tuyến đường Nguyễn Gia Thiều, Nguyễn Trường Tộ theo hướng tiết kiệm, hiệu quả.

Đối với việc đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường Quang Trung, Lê Lợi, Mai Hắc Đế và Nguyễn Trãi (đoạn qua các phường Thành Vinh, Vinh Phú, Vinh Hưng), Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An và UBND các phường Thành Vinh, Vinh Phú, Vinh Hưng rà soát các phương án đầu tư, tính toán tổng mức đầu tư, chuẩn bị báo cáo phục vụ cuộc họp của UBND tỉnh.

UBND phường Thành Vinh chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng lập phương án đầu tư, tính toán tổng mức đầu tư; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh theo quy định đối với việc đầu tư tuyến đường 32m nối từ đường Lê Hồng Phong đến đường Đinh Công Tráng, đoạn nối 2 dự án khu B và khu C (dài khoảng 215m).

Về hệ thống thoát nước, các trạm bơm tiêu thoát nước đô thị, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng, các Sở, ngành, địa phương liên quan bám sát phương án tổng thể nâng cấp hệ thống chống ngập đô thị để tổ chức triển khai, thực hiện theo lộ trình; đồng thời rà soát lồng ghép, kết hợp hiệu quả với các hạng mục của dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh (cũ) từ nguồn vốn vay WB và các dự án liên quan nhằm đảm bảo tính đồng bộ, phát huy hiệu quả đầu tư, xử lý triệt để tình trạng ngập úng.

Trước mắt, trong năm 2026, tỉnh tập trung thực hiện các hạng mục cấp bách như nâng cấp hệ thống thoát nước, nạo vét mương, hố ga; sửa chữa các cửa phai tiêu úng; cải tạo trạm bơm và lắp đặt thiết bị dự phòng nhằm đảm bảo tiêu thoát nước kịp thời trước mùa mưa bão.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện, kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc để xử lý.

Tác giả: PQ (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn