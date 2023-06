Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Hoàng Mai lần thứ II đề ra, trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị thị xã Hoàng Mai tiến hành rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Thông báo số 747-TB/TU ngày 12/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả 8 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU về xây dựng, phát triển thị xã Hoàng Mai đến năm 2020 và những năm tiếp theo; chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 18/9/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét ban hành Nghị quyết mới.

Bên cạnh đó, tập trung rà soát, khẩn trương hoàn thiện các quy hoạch một cách toàn diện, khoa học, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu phát triển để khai thác tốt các tiềm năng và lợi thế của địa phương; sắp xếp ưu tiên đặt trong tổng thể chung của quy hoạch tỉnh để tập trung nguồn lực thực hiện. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị; đẩy mạnh liên kết phát triển vùng để thị xã Hoàng Mai gắn với huyện Quỳnh Lưu là đô thị trung tâm vùng Nam Thanh Hoá - Bắc Nghệ An. Tập trung khai thác triệt để vị trí thuận lợi trong khu vực Nam Thanh - Bắc Nghệ, vai trò là cực tăng trưởng phía Bắc của tỉnh.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện cơ cấu lại kinh tế, nhất là các ngành, lĩnh vực mà huyện có tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng lấy công nghiệp - dịch vụ, du lịch và phát triển đô thị là động lực chính cho sự phát triển. Trong đó, về công nghiệp, tiếp tục phát triển các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, lắp ráp, điện tử, vật liệu mới, năng lượng tái tạo, năng lượng mới, các ngành công nghiệp hỗ trợ cho các dự án lớn trên địa bàn và Khu kinh tế Nghi Sơn. Phát huy tối đa lợi thế các khu công nghiệp trên địa bàn để thu hút đầu tư các dự án.

Về dịch vụ, du lịch, tập trung phát triển các lĩnh vực dịch vụ du lịch, tài chính, ngân hàng, thương mại, vận tải, logistics... Phát huy những lợi thế để phát triển du lịch biển, du lịch sinh thái, du lịch tâm linh; đa dạng sản phẩm du lịch, vui chơi, nghỉ dưỡng gắn với nhu cầu tìm hiểu lịch sử, văn hoá, danh lam, thắng cảnh; tăng cường liên kết, kết nối tua, tuyến du lịch với các địa phương. Khai thác tiềm năng, lợi ích tuyến đường ven biển đi qua địa bàn thị xã Hoàng Mai.

Về nông nghiệp, nông thôn, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; xây dựng nông thôn mới nâng cao; xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm OCOP. Rà soát, nghiên cứu phương án tăng cường tích tụ ruộng đất, dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, tạo được các chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến, tiêu thụ các sản phẩm.

Cùng với đó, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương về kinh tế biển trên các lĩnh vực như: Du lịch biển, công nghiệp ven biển, đô thị biển, nuôi trồng và chế biến thuỷ hải sản... Phát huy hoạt động đánh bắt xa bờ, khai thác nuôi trồng thủy sản ven bờ theo hướng tăng năng suất, hiệu quả. Tăng cường tuyên truyền ngư dân chấp hành nghiêm các quy định khi đánh bắt trên biển (IUU) nhằm bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản bền vững.

Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, trong đó cần khai thác tối đa cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của HĐND tỉnh để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng thương mại, dịch vụ, các hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để nâng cao chất lượng tiêu chuẩn đô thị loại III. Tập trung đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành các dự án trọng điểm trên địa bàn; chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện và giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 được giao; phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư để tập trung bố trí vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025 đối với dự án Trung tâm Y tế thị xã Hoàng Mai giai đoạn 2. Tập trung công tác giải phóng mặt bằng, nhất là các công trình trọng điểm, mặt bằng phục vụ các dự án tại các khu công nghiệp trên địa bàn...

Tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng, trật tự đô thị; đẩy mạnh công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. Quan tâm công tác quản lý khoáng sản, có biện pháp cải tạo, phục hồi, bảo vệ môi trường; quan tâm sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên. Chủ động phòng chống thiên tai gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thị xã cần phải quan tâm chăm lo lĩnh vực văn hóa - xã hội, kết hợp hài hoà giữa phát triển kinh tế với văn hoá, xã hội; giữ gìn, phát huy giá trị văn hoá - lịch sử và cảnh quan để phát triển du lịch, dịch vụ. Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, y tế. Quan tâm công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập; có định hướng, kế hoạch cụ thể nhằm thu hút, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động. Chăm lo công tác an sinh xã hội, chính sách người có công; triển khai có hiệu quả chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025.

Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số. Quan tâm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực công tác, tính năng động của bộ máy chính quyền các cấp hướng đến người dân, doanh nghiệp. Đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Kiên quyết đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Giải quyết tốt các khiếu nại, tố cáo và các vấn đề bức xúc ngay từ cơ sở; kiên quyết không để hình thành các điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự…

