Điểm đáng chờ nhất trên smartphone gập ba của Samsung

Tập đoàn công nghệ Hàn Quốc Samsung vừa công bố chiếc smartphone gập 3 đầu tiên của hãng, mang tên Galaxy Z TriFold. Một báo cáo mới đây cho thấy thiết bị này có thể mỏng hơn toàn bộ mẫu điện thoại gập khác mà hãng từng sản xuất.

Samsung giới thiệu Galaxy Z TriFold tại sự kiện K-Tech Showcase, diễn ra cùng ngày với Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo doanh nghiệp (CEO Summit) của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Thiết bị này được trang bị hai bản lề gập vào trong, cho phép mở rộng màn hình thành một tấm nền lớn. Theo dự đoán, màn hình có thể đạt kích thước hơn 10 inch, hoạt động tương đương một máy tính bảng. Thông tin từ tờ Korea Economic Daily cho biết, khi mở ra, Galaxy Z TriFold "chỉ dày khoảng 4,2 mm", và khi gập lại, độ dày dao động từ 1,2-1,5 cm.

Mẫu Galaxy Z TriFold được trưng bày tại sự kiện K-Tech Showcase. Ảnh: Chosun/Dailian.

Do thiết bị được trưng bày sau lớp kính bảo vệ mờ và phóng viên chỉ được phép chụp ảnh từ xa, các số liệu đo lường hiện tại chỉ mang giá trị tham khảo. Mặc dù vậy, Galaxy Z TriFold vẫn được đánh giá là một thành tựu kỹ thuật đáng kể của Samsung.

Độ dày 4,2 mm khi mở ra của thiết bị được đánh giá là ngang bằng với Galaxy Z Fold7, hiện là mẫu điện thoại gập mỏng nhất của Samsung. Khi gập lại, độ dày lý tưởng về mặt lý thuyết là khoảng 12,6 mm (gấp 3 lần). Tuy nhiên, do cơ chế bản lề và độ cong của màn hình, độ dày thực tế của máy có thể nằm trong khoảng 13-14 mm.

Nếu thông tin này chính xác, Galaxy Z TriFold sẽ mỏng hơn toàn bộ điện thoại gập trước đó của Samsung, bao gồm cả Fold4 (15,8 mm) và Fold3 (16 mm). Thực tế, mặt cắt ngang của TriFold được dự đoán tương đương với Fold5 (13,4 mm).

Việc ưu tiên thiết kế mỏng không chỉ mang lại giá trị thẩm mỹ mà còn giúp giảm trọng lượng, từ đó mang đến trải nghiệm cầm nắm nhẹ và thoải mái hơn cho người dùng.

Hiện tại, Samsung dường như không cạnh tranh trực tiếp với các mẫu smartphone gập ba siêu mỏng như Huawei Mate XT. Thay vào đó, hãng đang thực hiện các bước đi thận trọng, tập trung phát triển một chiếc điện gập đảm bảo các yếu tố bền bỉ, tiện dụng và sự thoải mái khi sử dụng.

Hoạt động nghiên cứu và phát triển này được kỳ vọng sẽ sớm mở đường cho một sản phẩm gập ba được bán ra trên phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên, nhiều tin đồn cho rằng thiết bị có thể chỉ được giới hạn ở một số thị trường nhất định khi ra mắt. Samsung dự kiến công bố chi tiết về thông số kỹ thuật và khả năng cung ứng tại các thị trường khác khi sản phẩm chính thức được trình làng.

Tác giả: Việt Anh

Nguồn tin: znews.vn