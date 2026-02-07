Đây là lý do vì sao Trung Quốc cấm tay nắm cửa ẩn trên xe điện

Một video gây chấn động mạng xã hội gần đây đã ghi lại cảnh một người đàn ông dũng cảm giải cứu ba hành khách từ một chiếc xe điện Dongfeng e007 đang bốc cháy dữ dội.

Vụ tai nạn thực tế xảy ra tại Văn Sơn, tỉnh Vân Nam vào tháng 3/2025. Sau khi va chạm với một chiếc xe tải, pin của chiếc sedan điện bị đâm thủng và ngọn lửa bùng phát chỉ trong chưa đầy một phút.

Điều đáng sợ nhất là khi người lái xe cố gắng mở cửa sau để cứu người thân, các tay nắm cửa dạng ẩn đã không thể tự bật ra do hệ thống điện bị ngắt hoàn toàn sau va chạm.

Trong video, chỉ 29 giây sau khi va chạm, khói đen đã bao trùm toàn bộ cabin nhưng mọi nỗ lực mở cửa từ bên ngoài đều bất thành. Người lái xe và những người hỗ trợ đã phải dùng đá để đập vỡ cửa kính.

Chỉ 52 giây sau vụ tai nạn, ngọn lửa đã bao trùm thân xe. May mắn thay, người cứu hộ cuối cùng đã kịp kéo hành khách thứ ba ra ngoài ngay khi xe đã bốc cháy hoàn toàn. Người cứu hộ này sau đó đã bị bỏng nặng ở tay và phải điều trị trong nhiều tháng, khiến anh không thể tiếp tục công việc lái xe tải.

Chiếc Dongfeng bốc cháy khiến hệ thống điện bị cắt hoàn toàn, không thể mở cửa cứu người ngồi hàng 2. Ảnh: video/weibo.

Vụ việc này cùng với một số tai nạn tương tự liên quan đến các dòng xe điện như Xiaomi SU7 hay Aito đã trở thành "giọt nước tràn ly".

Vào ngày 2/2/2026, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc đã chính thức ban hành tiêu chuẩn quốc gia mới (GB48001-2026). Theo đó, kể từ 1/1/2027, tất cả ôtô bán ra tại thị trường này (ngoại trừ cửa cốp) bắt buộc phải trang bị cơ chế mở khóa cơ học thủ công.

Quy định mới yêu cầu tay nắm cửa phải có đủ không gian thao tác bằng tay trong mọi tình huống khẩn cấp, ưu tiên tính mạng con người hơn là thiết kế khí động học hay thẩm mỹ.

Dù tay nắm cửa ẩn giúp giảm lực cản không khí và mang lại vẻ ngoài sành điệu, nhưng việc phụ thuộc hoàn toàn vào điện năng cho một bộ phận thoát hiểm sinh tử bị coi là rủi ro không thể chấp nhận được.

Các hãng xe đang có các mẫu ôtô sử dụng thiết kế này sẽ có thời hạn đến 1/1/2029 để thực hiện các thay đổi kỹ thuật bắt buộc. Động thái này của Trung Quốc được dự báo sẽ tạo ra một làn sóng thay đổi tiêu chuẩn an toàn ôtô trên toàn thế giới, buộc các nhà sản xuất phải quay lại với những giá trị cơ học truyền thống nhưng bền vững.

Tác giả: Đan Thanh

Nguồn tin: znews.vn