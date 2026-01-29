Ngày cuối ưu đãi cọc sớm VinFast Evo: Xe điện đổi pin thực dụng, tiết kiệm “kịch trần”

Mẫu xe máy điện VinFast Evo cùng hệ sinh thái đổi pin đang tạo nên cơn sốt trong cộng đồng người dùng xe. Trong ngày cuối ưu đãi cọc sớm (29/1), nhiều người dùng Việt đang tăng tốc xuống tiền để sớm sở hữu mẫu xe tiện lợi và tiết kiệm chi phí này.

Vận hành ấn tượng, đổi pin nhanh hơn đổ xăng

Thị trường xe máy những tháng cuối năm đang nóng lên từng ngày. Trong số này, đáng chú ý phải kể tới tân binh Evo - cái tên “hot” đang nhận được nhiều sự quan tâm của người dùng Việt khi sở hữu nhiều vũ khí “không phải dạng vừa”.

Evo có tầm hoạt động lên tới 165 km sau mỗi lần nạp đầy hai pin, được người dùng Việt đánh giá là đủ dùng trong nhiều ngày. Không chỉ vậy, động cơ Inhub với công suất cực đại 2.450W cũng mang tới cho Evo khả năng di chuyển bền bỉ với tốc độ tối đa 70 km/h. Theo chuyên gia Đình Nam, thiết kế này của xe giúp đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hàng ngày lẫn vận hành dịch vụ chuyên nghiệp.

Anh Đình Nam cho rằng, sự linh hoạt của Evo cũng được thể hiện qua hệ thống khay chứa pin trong cốp, giúp thao tác tháo lắp diễn ra nhanh chóng.

Việc dễ dàng thay pin giúp duy trì hành trình liên tục cho cả những chặng đường dài hay mật độ di chuyển dày đặc. Đặc biệt, mạng lưới gồm 4.500 trạm đổi pin, 45.000 tủ tại 34 tỉnh thành (dự kiến trong quý I/2026), vượt xa số lượng trạm xăng hiện tại, giúp người dùng yên tâm di chuyển trên mọi hành trình.

“Tháo pin ra, bỏ pin vào tủ, lấy pin mới rồi lắp lại, thao tác cứ tiện thế này thì đổ xăng cũng không nhanh bằng”, reviewer Đình Nam nhấn mạnh.

Về kĩ thuật, các chuyên gia nhận định, pin LFP trang bị trên Evo sở hữu độ bền cao và tính ổn định nhiệt vượt trội. Với mức phí đổi pin chỉ 9.000 đồng cho mỗi lần đổi pin, việc sở hữu một chiếc xe điện lúc này mang đến nhiều tiện lợi cho người dùng.

Hiệu quả kinh tế của Evo cũng được thể hiện rõ nét khi so sánh với xe máy xăng. Anh Hoàng Tuấn, một tài xế công nghệ đang chạy xe xăng và có dự định đổi sang xe điện tính toán, với cường độ di chuyển 170 km/ngày, 26 ngày/tháng, chi phí xăng có thể hơn 22 triệu đồng. Cộng với khoảng 5 triệu đồng tiền bảo dưỡng mỗi năm, tổng chi phí cho một chiếc xe xăng lên tới hơn 27 triệu đồng/năm.

Trong khi đó, nếu tính cả chi phí thuê pin và bảo dưỡng, số tiền “kịch kim” với xe điện như Evo chỉ khoảng 5 triệu đồng, đồng nghĩa tài xế bỏ túi tới hơn 22 triệu đồng chỉ sau 12 tháng.

Ưu đãi chồng ưu đãi khi “chốt cọc” Evo

Chính những ưu thế chi phí và công nghệ đã đưa Evo trở thành tâm điểm của thị trường ngay trong đợt mở đặt cọc đầu năm. Nhằm hỗ trợ khách hàng dễ dàng tiếp cận mẫu xe máy điện này, đến hết 29/1/2026, khách hàng đặt cọc sớm được giảm 1 triệu đồng trực tiếp vào giá bán. Chính sách này đi kèm miễn phí 6 tháng dịch vụ đổi pin (12 tháng với tài xế dịch vụ chạy cho nền tảng Xanh SM Platform), giúp người dùng tiết kiệm chi phí vận hành đáng kể.

Ngoài ưu đãi riêng cho Evo, chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” cũng giúp toàn bộ các dòng xe điện của VinFast có mức giá dễ tiếp cận với việc hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương 2% giá trị xe, cùng mức ưu đãi 6% trừ trực tiếp vào giá bán.

Song song với đó, giải pháp “Mua xe 0 đồng” với lãi suất linh hoạt giúp giảm áp lực vốn ban đầu khi người dân chuyển đổi phương tiện xanh.

Đáng chú ý, chính sách miễn phí sạc tại trạm V-Green đến tháng 5/2027 giúp người dùng hoàn toàn không cần bận tâm về chi phí năng lượng.

Độ tin cậy của sản phẩm còn được khẳng định qua chính sách hậu mãi hàng đầu thị trường hiện nay. Thời hạn bảo hành lên tới 6 năm cho thân xe và 8 năm cho pin LFP là một lời cam kết mạnh mẽ về chất lượng phần cứng, giúp bảo vệ giá trị tài sản cho chủ sở hữu trong dài hạn.

Theo giới chuyên gia, sự đồng bộ giữa nền tảng công nghệ, hạ tầng trạm đổi pin và các cơ chế hỗ trợ đang tạo nên sức hấp dẫn của mẫu Evo mới - một mẫu xe bền bỉ, thực dụng, tiện lợi và hoàn toàn có khả năng thay thế xe xăng.

