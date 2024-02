Đập cửa kính trộm tài sản, nhóm thiếu niên bị tạm giữ để điều tra

Trước đó, ngày 31/01, Công an phường Mỹ An, TP. Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của chị N.T.T (trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) về việc bị kẻ gian đập cửa kính tại quán ăn và trộm tài sản gồm 1 điện thoại di động, 1 thùng nước ngọt, 2 hộp bánh và 200 ngàn đồng tiền mặt…

Nguyễn Bảo H. bị tạm giữ để điều tra.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, đến chiều 01/02, công an triệu tập Nguyễn Bảo H. (13 tuổi, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà).

H. khai nhận, khoảng 1h ngày 31/01 đã cùng với Bin (không rõ lai lịch) và Nguyễn Trọng B. (15 tuổi, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) điều khiển xe máy không có biển số đến địa bàn phường Mỹ An và thực hiện vụ trộm trên.

Hiện trường vụ trộm.

Đấu tranh mở rộng, H. khai nhận đã cùng Bin, B., Nguyễn Vũ A.T (15 tuổi, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng); Lê H.T. (15 tuổi, trú phường Thọ Quang) thực hiện thêm 2 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn phường Mỹ An.

Hiện Công an quận Ngũ Hành Sơn đang tiếp tục điều tra mở rộng để điều tra.

Tác giả: CTV Nguyên Hưng

Nguồn tin: vov.vn