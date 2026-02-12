Đào nở trước Tết, người trồng trăn trở nỗi lo “lỡ mùa, mất giá”

Theo ghi nhận, tại nhiều vùng trồng đào trên địa bàn tỉnh Nghệ An, như: Nam Đàn, Hưng Nguyên, Vân Du... nhiều vườn đào đã bung nụ từ đầu tháng Chạp, thậm chí có nhiều cây rực hồng sắc hoa hoặc bắt đầu bước vào giai đoạn tàn trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Hiện tượng này xuất hiện trên diện rộng, được các chủ vườn đánh giá là “sớm bất thường” so với những năm trước.

Nhiều gốc đào của gia đình ông Tô Viết Hữu nở hoa sớm hơn so với mọi năm.

Anh Tô Viết Hữu, chủ vườn đào ở xóm 6, xã Vân Du (tỉnh Nghệ An) cho biết, để chuẩn bị cho vụ hoa Tết năm nay, gia đình anh trồng hơn 500 gốc đào. Những năm trước, đào thường bắt đầu hé nụ vào khoảng giữa tháng Chạp. Tuy nhiên, năm nay thời tiết nắng ấm kéo dài khiến đào sinh trưởng nhanh, ra hoa sớm. “Đào nở trước Tết quá lâu thì rất khó giữ hoa đến đúng dịp, nguy cơ thất thu là rất lớn”, anh Tô Viết Hữu lo lắng.

Theo các chủ vườn, chi phí đầu tư cho mỗi gốc đào khá cao, bao gồm công chăm sóc, phân bón và nhân công... Trong khi đó, thị trường tiêu thụ đào cảnh chủ yếu tập trung vào thời điểm cận Tết. Việc đào nở sớm có thể khiến giá bán giảm mạnh hoặc khó tiêu thụ, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của người trồng.

Nhiều gốc đào bung hoa trước thời điểm phục vụ thị trường Tết.

Trước thực tế này, nhiều hộ trồng đào đã chủ động áp dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm hạn chế đào nở sớm như điều chỉnh thời điểm tuốt lá, che lưới giảm nắng, hạn chế tưới nước hoặc chuyển cây vào khu vực râm mát. Ông Hoàng Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Vân Du cho biết, thời tiết năm nay có nhiều diễn biến bất thường, các đợt rét đến muộn và không kéo dài, tác động trực tiếp đến chu kỳ sinh trưởng của cây cảnh. Vì vậy, chính quyền địa phương khuyến cáo người trồng cần theo dõi sát tình hình thời tiết, chủ động điều chỉnh kỹ thuật chăm sóc nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Người dân xã Vân Du chăm sóc vườn đào trong những ngày cận Tết.

Hoa đào nở sớm ở Nghệ An đã đặt ra bài toán “giữ hoa đúng dịp”, trở thành nỗi trăn trở của người trồng đào, không chỉ cho vụ Tết năm nay, mà còn là câu chuyện dài hơi trong bối cảnh thời tiết ngày càng diễn biến khó lường.

Tác giả: Phạm Chung

Nguồn tin: qdnd.vn