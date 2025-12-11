Hôm nay, Quốc hội họp phiên bế mạc Kỳ họp cuối nhiệm kỳ khóa XV

Cụ thể, buổi sáng, Quốc hội nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý rồi biểu quyết thông qua 20 nội dung, gồm các dự thảo: Luật Phá sản (sửa đổi); Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Toà án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế; Luật Chuyển đổi số; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản; Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi).

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Bên cạnh đó là hơn 10 dự thảo nghị quyết, như: Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô; Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 136/2024/QH15 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Các Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình; đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy; đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy; đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 – 2035; Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035.

Đáng chú ý còn có Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Cùng với đó là các Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 – 2030; một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân; việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn.

Đầu giờ chiều, Quốc hội họp phiên bế mạc Kỳ họp thứ 10, biểu quyết thông qua Nghị quyết về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước; Nghị quyết Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc Kỳ họp, kết thúc kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Tác giả: Ngọc Thành

Nguồn tin: Báo VOV