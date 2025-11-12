Đánh bom liều chết tại Thủ đô Islamabad của Pakistan khiến 12 người thiệt mạng

Vụ nổ xảy ra khi kẻ đánh bom liều chết cho nổ quả bom trước xe ô tô của cảnh sát khi không thể tiếp cận trụ sở tòa án. Kẻ đánh bom đã kích hoạt thiết bị nổ gần lối vào của một trong những tòa án cấp dưới ở Islamabad vào giờ nghỉ trưa, thời điểm khu vực này thường đông đúc.

Hiện trường vụ đánh bom liều chết tại một tòa án quận ở thủ đô Islamabad, Pakistan trưa 11/11 (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi cho biết, tên này đã cố gắng đi bộ vào tòa nhà sau khi chờ đợi ở đó khoảng 10 đến 15 phút. Hình ảnh trên phương tiện truyền thông địa phương cho thấy rất nhiều nạn nhân nằm la liệt tại hiện trường bên cạnh một xe cảnh sát. Nhiều chiếc xe khác bị hư hại nặng hoặc bốc cháy.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã chỉ đạo đảm bảo hỗ trợ y tế tốt nhất cho những người bị thương. Còn Bộ trưởng Nội vụ Mohsin Naqvi khẳng định ưu tiên hàng đầu sẽ là xác định danh tính kẻ đánh bom liều chết.

Đáng chú ý, vụ tấn công xảy ra chỉ vài giờ sau khi một kẻ đánh bom tự sát xông vào một trường quân sự ở tỉnh Waziristan, Tây Bắc đất nước, giáp biên giới Afghanistan, giết chết ba người.

