Đánh bại SHB Đà Nẵng, Thanh Hóa giữ vững ngôi đầu V-League

Thanh Hóa có chiến thắng tối thiểu trước SHB Đà Nẵng - Ảnh: VPF

Tối 20-11, chủ nhà Đông Á Thanh Hóa đã giành chiến thắng 1-0 trước đội cuối bảng SHB Đà Nẵng.

Sau 8 vòng đấu, đoàn quân của HLV Popov đang đứng đầu bảng xếp hạng với 17 điểm. Ngược lại, SHB Đà Nẵng đang chìm trong khủng hoảng khi đứng chót bảng với chỉ 4 điểm.

Chuyến làm khách trên sân Thanh Hóa được dự báo là nhiều sóng gió dành cho thầy trò ông Đào Quang Hùng.

Thực tế là như vậy, khi đội chủ nhà Đông Á Thanh Hóa đã sớm tràn lên tấn công. Ngay những phút đầu tiên họ đã gây ra rất nhiều khó khăn cho đội khách.

Nhưng SHB Đà Nẵng mới là đội có tình huống nguy hiểm đầu tiên. Phút 21, họ được hưởng pha đá phạt trong vòng cấm nhưng lại không thực hiện tốt và để cơ hội trôi qua đáng tiếc.

Nửa đầu hiệp 1 trôi qua với thế trận tẻ nhạt, khi đội khách SHB Đà Nẵng chủ động lùi sâu phòng ngự. Trong khi đó, Đông Á Thanh Hóa lại bế tắc trong đường vào khung thành đối thủ.

Phút 43, ngoại binh Ribamar của Thanh Hóa đưa bóng vào lưới nhưng trọng tài lại không công nhận bàn thắng. Kết thúc hiệp đấu đầu tiên, hai đội hòa nhau với tỉ số 0-0.

Diễn biến hiệp 2 cũng không có nhiều thay đổi khi đội chủ nhà vẫn loay hoay trong việc tìm đường đến khung thành của thủ môn Thanh Bình bên phía SHB Đà Nẵng.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 67, khi thủ môn đội khách có tình huống phạm lỗi với ngoại binh Ribamar bên phía Thanh Hóa.

Luiz Antonio ghi bàn thắng mở tỉ số cho Thanh Hóa - Nguồn: FPT Play

Cuối cùng, trọng tài quyết định cho đội bóng của HLV Popov hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Luiz Antonio đã không mắc sai lầm nào để mở tỉ số cho đội chủ nhà.

Có được bàn thắng khai thông thế trận, đội bóng xứ Thanh tiếp tục làm chủ cuộc chơi trong những phút còn lại, nhưng sự vô duyên của các chân sút đã khiến trận đấu khép lại với chiến thắng tối thiểu cho Thanh Hóa.

Với chiến thắng này, Đông Á Thanh Hóa tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng với 20 điểm, hơn đội xếp thứ 2 Thép Xanh Nam Định 1 điểm.

Tác giả: Thanh Định

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ