Đánh bại Dortmund, Real Madrid lập kỷ lục vô địch châu Âu

Bị đánh giá thấp hơn, Dortmund lại là đội chơi tốt hơn trong 45 phút đầu tiên của trận chung kết Champions League với Real Madrid. Đội bóng Đức tạo ra sức ép khủng khiếp sang phần sân của đối thủ với những pha hãm thành vô cùng nguy hiểm.

Jadon Sancho thi đấu ấn tượng bên hành lang phải Dortmund

Sự cơ động của hàng tiền vệ Dortmund do Emre Can làm thủ lĩnh và hai biên do Julian Brandt cũng như Jadon Sancho đảm trách đã nhiều lần khiến các hậu vệ Real Madrid phải làm việc vất vả.

Không lâu sau khi Julian Brandt có cú sút đi chệch cột dọc, bẫy việt vị của Real Madrid bị giật sập ở phút 21 và chỉ có màn lăn xả của Dani Carvajal ngăn pha dứt điểm của Karim Adeyemi mới có thể sửa sai cho trung vệ người Đức Anton Rudiger.

Thủ môn Courtois lăn xả cứu thua sau pha dứt điểm của Adeyemi

Hai phút sau, Adeyemi bị Camavinga phạm lỗi trong vòng cấm địa Real Madrid nhưng trọng tài vẫn cho trận đấu tiếp tục. Sau tình huống này, Niclas Fullkrug rướn người đệm vượt qua tầm tay thủ thành Courtois nhưng bóng lại tìm đúng cột dọc!

Niclas Fullkrug sút qua tay Courtois...

... nhưng bóng lại tìm đúng cột dọc

Phút 28, Thibaut Courtois xuất sắc cản phá được cú sút của Adeyemi và pha đánh đầu bồi của Fullkrug cũng không đưa được bóng bay trúng đích! Courtois cản phá tiếp cú sút xa của Marcel Sabitzer phút 41, khép lại hiệp đấu đầu tiên khá kinh hoàng dành cho Real Madrid.

Cú sút xa của Marcel Sabitzer suýt thành bàn cuối hiệp một

Sau giờ nghỉ, Real Madrid giành lại quyền kiểm soát thế trận và tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm trước khung thành Dortmund. Pha băng cắt đánh đầu của Dani Carvajal từ quả phạt góc của Toni Kroos phút 50 chính là lời cảnh cáo của "Los Blancos" dành cho đội bóng Đức.

Dani Carvajal đánh đầu từ quả phạt góc của Toni Kroos

Hai cựu binh góp công vào bàn mở tỉ số

Thật vậy, phút 74, cũng từ tình huống đá phạt góc của Toni Kroos, vẫn là Dani Carvajal bật cao đánh đầu trong tư thế trống trải, đưa bóng nằm gọn trong khung thành Dortmund trước sự bất lực của trung vệ Mats Hummels lẫn thủ thành Gregor Kobel. 1-0 cho Real Madrid.

Vinicius Junior ghi bàn nhân đôi cách biệt cho Real Madrid

Vimicius tỏa sáng cả mùa giải cùng Real Madrid

.."tặng quà" ngày chia tay cho đàn anh Toni Kroos

Chưa hết bàng hoàng với bàn thua, phút 83, Dortmund lại nhận tiếp bàn thua. Hậu vệ Ian Maatsen có pha chuyền ngang thiếu quan sát và bị Bellingham cắt được, tiền vệ người Anh lập tức chuyền sang trái cho Vinicius, người tung cú dứt điểm bật tay thủ thành Kobel đi vào góc xa cầu môn! 2-0 cho Real Madrid và số phận trận chung kết xem ra đã ngã ngũ.

Nỗi thất vọng của Niclas Fullkrug và Dortmund

Pha đánh đầu cận thành của Niclas Fullkrug đưa được bóng vào lưới Real Madrid phút 87 nhưng không được công nhận do lỗi việt vị càng làm nỗi đau của Dortmund thêm dài. Họ đã chờ 11 năm để trở lại trận chung kết Champions League nhưng vẫn phải nhận cùng một kết cục thất bại.

Chiến thắng 2-0 trước Dortmund giúp Real Madrid đăng quang ngôi vô địch Champions League, hoàn tất "cú ăn ba" ở mùa bóng năm nay sau khi đã giành được Siêu cúp Tây Ban Nha và danh hiệu vô địch La Liga.

Chiếc cúp vô địch danh giá cả châu Âu mong ước

Đây cũng là danh hiệu vô địch Cúp C1/Champions League thứ 15 trong lịch sử, biến Real Madrid thành một huyền thoại của bóng đá châu Âu. Họ toàn thắng ở mọi trận chung kết Champions League kể từ mùa 1997-1998, giành chiếc cúp vô địch thứ 6 trong vòng mười năm.

Modric, Carvajal và Kroos có chiếc cúp thứ 6 với Real Madrid

Real Madrid thành công, Toni Kroos cùng với Dani Carvajal và Luka Modric có chiếc cúp Champions League thứ 6 trong sự nghiệp, sánh ngang với chiến tích của Paco Gento, thành viên của "thế hệ vàng" Real Madrid hồi thập niên 50-60 của thế kỷ trước.

HLV Carlo Ancelotti có 5 lần lên đỉnh châu Âu

HLV lão làng Carlo Ancelotti cũng trở thành nhà cầm quân giàu thành tích nhất ở đấu trường Champions League, sau hai lần đăng quang cùng AC Milan là 3 chức vô địch châu Âu cùng Real Madrid. Vinicius Junior trở thành chân sút hiếm hoi ghi bàn ở hai trận chung kết Champions League và cả hai lần đều cùng Real Madrid giành chức vô địch khi mới bước sang tuổi 23.

Vinicius đi vào lịch sử Real Madrid

Tác giả: Đông Linh - Ảnh: Reuters

Nguồn tin: Báo Người lao động