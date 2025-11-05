Các “con bạc” vụ King Club đều hối cải và xin hưởng lượng khoan hồng

Trước đó, khi luận tội, đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị mức án từ 30 tháng tù treo đến 5 năm tù với 5 bị cáo phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Ở nhóm tội “Đánh bạc”, bị cáo Vũ Phong (lao động tự do, quê Hải Dương cũ) được xác định đánh bạc với số tiền nhiều nhất bị đề nghị mức án đến 6 năm tù. Bị cáo Hồ Đại Dũng (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũ) bị đề nghị mức án từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù. Bị cáo Ngô Ngọc Đức (cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ) bị đề nghị mức án từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù.

Cũng trong nhóm tội “Đánh bạc”, Viện kiểm sát đề nghị 55 bị cáo mức án tù treo; 55 bị cáo bị đề nghị phạt tiền; các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 12 tháng đến 36 tháng tù.

Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa.

Tự bào chữa cho mình, bị cáo Ngô Ngọc Đức thừa nhận hành vi sai phạm khi nhiều lần đánh bạc ở King Club. Bị cáo Đức mong Hội đồng xét xử xem xét các yếu tố giảm nhẹ hình phạt như: Có nhiều thành tích công tác, tích cực làm từ thiện, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, gia cảnh khó khăn, mẹ già bệnh nặng nhiều năm...

Theo bị cáo Đức, vợ của bị cáo vướng lao lý trong vụ án xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm nên từ tháng 4/2023, bị cáo đã làm đơn xin thôi toàn bộ các chức vụ và xin nghỉ công tác, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình (nay là tỉnh Phú Thọ) và các cơ quan liên quan chấp thuận.

“Sau khi thôi chức vụ cũng là lúc bị cáo tìm đến cờ bạc và chỉ chơi một mình không rủ thêm ai. Bị cáo nhận thức rõ hành vi đánh bạc là sai phạm. Bị cáo mong được Hội đồng xét xử và Viện kiểm sát xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo”, bị cáo Đức kết thúc phần tự bào chữa.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Tự bào chữa, bị cáo Hồ Đồng Tháp (Giám đốc Công ty cổ phần O2 Việt Nam) cũng không tranh luận về tội danh đánh bạc mà bị cáo bị xét xử. Bị cáo chỉ đưa ra những tình tiết để mong Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt như trong quá khứ đã nhiều lần tham gia hoạt động thiện nguyện, thường xuyên đi hiến máu, là người có nhân thân tốt, gia đình có bốn người đi bộ đội…

“Phải đứng trước tòa vì vướng lao lý, bị cáo thấy xấu hổ với gia đình, bản thân bị cáo phải điều trị trầm cảm trong bệnh viện sau gần hai tháng bị tạm giam. Bị cáo mong được hưởng khoan hồng và cam kết sẽ chấp hành tốt quy định pháp luật”, bị cáo Tháp trình bày. Bị cáo Tháp bị đề nghị mức án từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù.

Nhiều bị cáo khác khi tự bào chữa đều bày tỏ thái độ ăn năn, hối cải và mong Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt hơn so với mức án Viện kiểm sát đề nghị.

Đối đáp với các bị cáo, đại diện Viện kiểm sát nêu quan điểm, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã xác định. Do đó, Viện kiểm sát không tranh luận về tội danh đối với các bị cáo.

Tuy nhiên, hành vi đánh bạc của các bị cáo dưới bất kỳ hình thức nào, dù là qua trò chơi điện tử hay các phương thức khác đều gây tác hại lớn đến xã hội, gây mất an ninh trật tự công cộng, làm ảnh hưởng tới nhiều người.

Đặc biệt trong vụ án này, có những bị cáo có địa vị xã hội cao, có trình độ học vấn, hiểu biết pháp luật, lẽ ra phải là tấm gương mẫu mực trong việc tuân thủ pháp luật, bảo vệ lợi ích chung của xã hội nhưng lại tham gia vào hành vi phạm tội càng làm tăng mức độ nghiêm trọng của vụ án.

Do đó, Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội mà các bị cáo gây ra không chỉ để trừng phạt, mà còn mang lại hiệu quả giáo dục, răn đe mạnh mẽ, góp phần phòng ngừa tội phạm và bảo vệ trật tự, an toàn xã hội.

Đại diện Viện kiểm sát nhấn mạnh, trong số 136 bị cáo phạm tội đánh bạc, có những bị cáo tham gia đánh bạc nhiều lần với số tiền đặc biệt lớn như: Vũ Phong (hơn 10,7 triệu USD), Hồ Đại Dũng, Ngô Ngọc Đức tham gia đánh bạc với số tiền hàng triệu USD.

Hành vi đánh bạc của các bị cáo không chỉ thể hiện mức độ vi phạm nghiêm trọng, mà còn cho thấy hành vi đánh bạc đã trở thành một thói quen và diễn ra trong một thời gian dài. Vì thế cần phải có mức hình phạt đủ nghiêm khắc, cách ly các bị cáo khỏi xã hội để cải tạo, giáo dục và phòng ngừa chung.

Tác giả: Nguyễn Hưng

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân