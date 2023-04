Bắt quả tang 14 người ở sới bạc, tạm giữ 105 triệu đồng

10h ngày 7/4, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với Công an huyện Vũng Liêm, kiểm tra căn nhà ở xã Trung Hiếu do ông Đinh Ngọc Hà (47 tuổi, ở địa phương) làm chủ.

Nhóm người tụ tập đánh bài bị bắt quả tang. Ảnh: CACC.

Tại hiện trường, cảnh sát bắt quả tang 14 người liên quan đang tụ tập đánh bài ăn thua bằng tiền. Cảnh sát tạm giữ số tiền 105 triệu đồng, 15 điện thoại, 11 xe máy cùng các tang vật khác.

Những người liên quan được cảnh sát đưa về trụ sở lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra.

Tác giả: Minh Anh

Nguồn tin: zingnews.vn