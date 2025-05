Đằng sau sự xuất hiện của chiếc máy bay bí ẩn nhất thế giới

RAT55 là là một trong những chiếc bí ẩn nhất thế giới, rất hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Ảnh: TWZ

RAT55, một chiếc máy bay NT-43A của Không quân Mỹ đã được cải biến sâu rộng, thường xuyên di chuyển giữa các căn cứ thử nghiệm bí mật và được sử dụng để thu thập dữ liệu radar về các máy bay tàng hình khi đang bay, vừa thực hiện một chuyến bay xuyên nước Mỹ vì lý do chưa được tiết lộ. Trong hành trình đó, RAT55 dừng lại hai lần - một ở Arkansas và một ở Texas, mang tới cơ hội cho một số người may mắn được thấy hình ảnh cận cảnh hiếm có về chiếc Boeing 737 kỳ lạ nhất thế giới này đang hoạt động.

RAT55 đã hạ cánh tại Sân bay Quốc tế Rick Husband ở Amarillo, Texas vào lúc 2h40 chiều và cất cánh lúc 3h40 chiều 23/5. Nhiếp ảnh gia hàng không Jason Zicker, người đã quay các đoạn video về RAT55và đăng lên mạng xã hội, cho biết anh được một người đam mê quan sát máy bay khác báo tin về sự xuất hiện của RAT55. Theo nhiếp ảnh gia này, RAT55 đã từng có kế hoạch bay đến đây vài tháng trước, nhưng sau đó lại không đến và lần này nó chỉ ghé để tiếp nhiên liệu.

Trang tin The War Zone cho biết chiếc máy bay bí ẩn này đã bay từ Khu thử nghiệm và huấn luyện Nevada (NTTR) đến Sân bay Quốc gia Tây Bắc Arkansas. Trên đường trở về, nó ghé qua Amarillo, rất có thể là để tiếp nhiên liệu. Hiện chưa rõ lý do tại sao nó lại bay đến Arkansas lần này. The War Zone đã hỏi Bộ Tư lệnh Vật liệu Không quân Mỹ (AFMC) về chuyến đi bất thường của RAT55 và nhận được phản hồi: “Liên quan đến yêu cầu của bạn, chúng tôi không có thông tin chi tiết nào để cung cấp”.

Một điểm đáng chú ý là công ty King Aerospace có đại diện tại Sân bay Quốc gia Tây Bắc Arkansas. Trong một lần xuất hiện hiếm hoi khác vào năm 2022, RAT55 cũng từng xuất hiện tại một cơ sở khác của King Aerospace ở Sân bay Thành phố Admore, Oklahoma. Hiện vẫn chưa rõ liệu chuyến đi gần đây có liên quan đến một cuộc ghé thăm King Aerospace - công ty chuyên bảo trì chuyên sâu và nâng cấp phức tạp cho quân đội Mỹ - hay không.

Tên gọi “RAT55” thực ra là mật danh gọi qua vô tuyến (callsign) của chiếc máy bay, dù trên thực tế nó được ghi là “RATT55” với một chữ “T” bổ sung. Trong chuyến bay này, chiếc máy bay đã sử dụng danh hiệu gọi là “Stormy 29”.

Tên “RAT” là viết tắt của Radar Airborne Testbed (Bệ thử nghiệm radar trên không), còn “55” là hai chữ số cuối trong số hiệu thân máy bay. RAT55 dành phần lớn thời gian bay của mình trong các khu vực thử nghiệm rộng lớn và hẻo lánh ở miền Nam California và miền Nam Nevada.

Chiếc máy bay này được cho là thường trú tại Sân bay Khu thử nghiệm Tonopah (TTR), nơi nổi tiếng với các chương trình máy bay bí mật, và bay quanh khu vực gần Khu vực 51 (Area 51) và Căn cứ Không quân Edwards. Dù đôi khi RAT55 rời khỏi khu vực hoạt động bảo mật cao của nó (như mọi chiếc Boeing 737 khác, nó cũng cần được bảo dưỡng định kỳ), nhưng những chuyến đi như vậy thường được sắp xếp để tránh tiếp xúc với công chúng nhiều nhất có thể. Tuy nhiên, điều đó dường như không còn là ưu tiên nữa.

Dù sao đi nữa, RAT55 là một chiếc máy bay có một không hai trên thế giới, và nó đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc phát triển và duy trì công nghệ tàng hình trên không của Mỹ.

Nói một cách đơn giản, RAT55 sử dụng hai mảng radar khổng lồ - một phía trước và một phía sau - để đo lường chính xác các đặc tính phản xạ radar của các máy bay tàng hình khi đang bay gần đó. Việc này giúp xác nhận độ tàng hình của thiết kế và lớp phủ bề mặt máy bay.

RAT55 cũng được trang bị các hệ thống điện – quang/hồng ngoại trên các vòm radar, và có thể gắn thêm thiết bị trên thân trên để phục vụ các hệ thống khác. Dù có những cơ sở dưới mặt đất có thể thực hiện các phép đo tương tự, việc đo đạc từ một máy bay chuyên dụng khác trên không cho phép thu được dữ liệu liên tục từ mọi góc độ, kể cả từ phía trên.

Ngay cả khi các máy bay B-2 Spirit hoàn tất bảo dưỡng định kỳ tại nhà máy, chúng cũng thường phải bay cùng RAT55 để xác minh rằng các hạng mục sửa chữa có đạt yêu cầu kỹ thuật ban đầu hay không. Đó là phần dễ thấy nhất trong công việc của RAT55, nhưng nó cũng tham gia vào các chương trình phát triển máy bay tàng hình tiên tiến và bí mật nhất trong kho vũ khí của Lầu Năm Góc, nhiều chương trình trong số đó vẫn chưa từng được tiết lộ và có thể sẽ không bao giờ được công khai.

Xét đến bối cảnh hiện nay, khi cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc đang ngày càng gay gắt, RAT55 được cho là đang bận rộn hơn bao giờ hết, và sẽ càng bận rộn hơn nữa khi nhiều chương trình tiến đến giai đoạn thử nghiệm bay.

Từ B-21, đến hàng loạt máy bay không người lái thế hệ mới, và cả tiêm kích thế hệ tiếp theo F-47, ngành công nghiệp tàng hình đang bùng nổ.

Tuy nhiên, RAT55 lại là một chiếc máy bay rất cũ, và việc hỗ trợ bảo trì cho các dòng Boeing 737 thế hệ đầu tiên đang ngày càng hạn chế. Do đó, thật khó hiểu khi RAT55 chưa được thay thế hoặc bổ sung. Mặc dù vậy, cũng có thể điều đó đang diễn ra và chúng ta sẽ không biết cho đến khi một chiếc máy bay mới xuất hiện ở đâu đó.

Dù chúng ta không biết lý do vì sao RAT55 lại rời khỏi bóng tối để thực hiện chuyến bay ngang qua nước Mỹ lần này, nhưng đó chắc chắn là một cơ hội tuyệt vời để những người đam mê hàng không chiêm ngưỡng một chiếc máy bay có một không hai và cũng là một trong những chiếc bí ẩn nhất.

Tác giả: Thành Nam

Nguồn tin: baotintuc.vn