Đằng sau những bữa ăn tại nhà 'lãnh đạo cấp cao'

Cựu phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Ông Phạm Thái Hà bị xét xử về tội "lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi". 27 người bị xét xử về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", trong đó có 5 cựu lãnh đạo Tập đoàn Thuận An.

Riêng ông Lê Ô Pích, cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang (cũ), bị xét xử về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

"Dọn đường" thâu tóm nhiều gói thầu

Tại tòa, ông Nguyễn Duy Hưng (chủ tịch Tập đoàn Thuận An), khai nhiều về mối quan hệ với ông Phạm Thái Hà và những bữa ăn tại nhà "lãnh đạo cấp cao" để tác động lãnh đạo địa phương "dọn đường" cho thâu tóm nhiều gói thầu.

Ông Hưng mặc chiếc áo polo Lacoste màu xanh, đeo kính, hai tay chắp trước bụng trình bày "có quan hệ từ trước" với ông Dương Văn Thái, khi đó đương chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang. Do đó khi nắm được thông tin UBND tỉnh sắp triển khai đấu thầu dự án trên, ông Hưng chủ động liên hệ với ông Thái đặt vấn đề nhờ tạo điều kiện cho Thuận An tham gia.

"Sau đó bị cáo gặp anh Phạm Thái Hà. Bị cáo có hỏi anh Hà trong cuộc ngồi nói chuyện với anh Thái có nên gọi điện cho lãnh đạo cấp cao để nhờ nói với anh Thái một vài tiếng không", ông Hưng khai tại tòa. "Anh Hà bảo rằng nên", ông Hưng tiếp tục thuật lại cuộc trao đổi với ông Hà.

Khoảng một tuần sau, ông Hưng từ Hà Nội về Bắc Giang để gặp Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái. Trên đường đi, ông Hưng nhắn cho ông Hà rằng "chốc nữa sẽ ngồi với anh Thái".

Ông Hưng đề xuất khi ngồi với ông Thái thì sẽ gọi điện với ông Hà "để nối máy cho anh Thái nói chuyện với lãnh đạo cấp cao". Tuy nhiên, ông Hà trả lời đang bận công việc. "Có gì anh cứ liên lạc trực tiếp với lãnh đạo hoặc qua thư ký của lãnh đạo", ông Hà hướng dẫn ông Hưng.

Sau cuộc gặp, ông Thái đồng ý tạo điều kiện cho Thuận An tham gia đấu thầu dự án cầu Đồng Việt. "Trên đường về, bị cáo nhắn tin khoe với anh Hà về việc được Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang ủng hộ. Hai tuần sau thì anh Thái nhờ bị cáo tổ chức một buổi ăn cơm ở nhà lãnh đạo cấp cao", ông Hưng trình bày.

Song ông Hưng khai trong buổi ăn cơm này không biết ông Hà có giới thiệu về Tập đoàn Thuận An hay không. Nhưng ông chủ Thuận An cũng cho biết trong các lời khai, ông Hà có giới thiệu về Tập đoàn Thuận An với ông Thái.

Còn theo cáo trạng vụ án, khoảng cuối tháng 12-2021 trong bữa cơm tối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang tại nhà Chủ tịch Quốc hội thời điểm đó là ông Vương Đình Huệ, ông Hà giới thiệu ông Hưng với ông Thái và nói Tập đoàn Thuận An là "đơn vị có năng lực, nhờ các anh quan tâm, xem xét cho tập đoàn này tham gia dự án cầu Đồng Việt". Ông Thái nói "sẽ quan tâm".

Sau đó ông Hưng đã nhiều lần gặp gỡ ông Thái để xin chủ trương cho Thuận An được tham gia thi công dự án và được ông Thái đồng ý.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng trước bục khai báo

Sau bữa ăn sáng, trúng thầu dự án cầu Vĩnh Tuy 2

Khai về quá trình thâu tóm gói thầu tại dự án cầu Vĩnh Tuy 2 (Hà Nội), ông Hưng cho biết có mối quan hệ với Phạm Hoàng Tuấn (giám đốc Ban quản lý dự án Hà Nội) từ trước. Ông Hưng gặp trực tiếp ông Tuấn đề nghị được tạo điều kiện tham gia gói thầu tại dự án.

"Sau buổi ăn sáng tại nhà lãnh đạo cấp cao có cả anh Tuấn thì anh Tuấn biết bị cáo có mối quan hệ với lãnh đạo nên tạo điều kiện cho trúng thầu", ông Hưng khai tại tòa.

Theo cáo trạng vụ án, từ năm 2020 ông Hà khi đó là trợ lý Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã được ông Hưng nhờ giới thiệu để được tham gia thi công dự án cầu Vĩnh Tuy 2. Nhận lời, ông Hà giới thiệu ông Hưng gặp ông Tuấn.

"Sau khi biết Hưng có mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao nên vài hôm sau khi Hưng đến phòng làm việc của Tuấn đề nghị cho Tập đoàn Thuận An tham gia thi công dự án cầu Vĩnh Tuy 2 thì Tuấn đồng ý và nói sẽ chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện trong quá trình đấu thầu để Tập đoàn Thuận An trúng thầu thi công dự án này", cáo trạng nêu.

"Nghề làm trợ lý cho lãnh đạo có nhiều rủi ro"

Trả lời xét hỏi tại tòa, ông Phạm Thái Hà không khai nhiều về hành vi phạm tội mà chỉ nói ngắn gọn "nhất trí với cáo trạng" và đã có bản khai chi tiết từ trong trại tạm giam gửi đến cơ quan tố tụng nên không khai gì thêm.

Trong bốn phút trình bày, nhiều lần chủ tọa phiên tòa Vũ Quang Huy hỏi "bị cáo muốn khai gì thêm không" nhưng ông Hà đều nói "nhất trí với cáo trạng, không có ý kiến gì thêm".

Ông Hà không trả lời trực tiếp vào câu hỏi chủ tọa thẩm vấn, mà trình bày: "Khi nhận được cáo trạng bị cáo rất hối hận và suy nghĩ nhiều trong trại tạm giam. Bị cáo cũng đang mắc nhiều bệnh tật".

Ông Hà cho biết đã có bản khai chi tiết gửi đến các cơ quan tố tụng khi đang bị tạm giam. "Bị cáo đã viết một bản khai báo thêm rất là đầy đủ, kính mong hội đồng xét xử và viện kiểm sát xem xét", ông Hà trình bày.

Chủ tọa tiếp tục nhắc lại câu hỏi "có muốn khai gì thêm không". Ông Hà cúi đầu trước bục khai báo và im lặng. "Nghĩa là bị cáo giữ nguyên những lời khai tại cơ quan điều tra", ông Huy đặt vấn đề.

Ông Hà tiếp tục không trả lời thẳng vào câu hỏi thẩm vấn mà phân trần: "Bị cáo chỉ mong muốn hội đồng xét xử xem xét tình tiết nghề nghiệp làm trợ lý, thư ký giúp việc cho lãnh đạo có những rủi ro mà mình không thể lường trước được trong các công việc".

Được "cảm ơn" 750 triệu đồng Về số tiền nhận từ chủ tịch Tập đoàn Thuận An, ông Hà thừa nhận được "cảm ơn" 750 triệu đồng. Ông giải thích đây là tiền do Nguyễn Duy Hưng đưa trong nhiều năm và nghĩ là "anh em chơi với nhau nhiều năm" nên nhận. Theo cáo trạng, ông Hà đã tự nguyện nộp khắc phục 750 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra. Viện kiểm sát cáo buộc hành vi của ông Hà đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, gây ảnh hưởng đối với ông Thái giúp Tập đoàn Thuận An trúng thầu, gây thiệt hại tài sản nhà nước 96,8 tỉ đồng. Đại biểu PHẠM VĂN HÒA (thành viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội): Điển hình của sự cấu kết giữa cán bộ biến chất với doanh nghiệp để trục lợi Vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và các đơn vị liên quan tiếp tục là điển hình cho sự cấu kết của một số cán bộ nhà nước thoái hóa, biến chất với doanh nghiệp để trục lợi, tham ô, tham nhũng. Sự "móc ngoặc" này không phải diễn ra mới đây mà có tính chất lâu dài, khi phát hiện đã là nghiêm trọng. Qua việc xử lý nghiêm minh vụ án Thuận An này tiếp tục là tấm "gương tày liếp" để mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự tu dưỡng, rèn luyện trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao, thực sự xứng đáng với niềm tin của cử tri và nhân dân. Điều này khẳng định quan điểm xử lý tham nhũng, tiêu cực không có điểm dừng, phát hiện đến đâu xử lý đến đó. Ông LÊ NHƯ TIẾN (nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục - nay là Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội): Xử lý nghiêm minh để "cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực" Vụ án Thuận An này chính là một điển hình cho hành vi đưa - nhận hối lộ. Trong đó doanh nghiệp đã dùng tiền bạc, vật chất để hối lộ các quan chức suy thoái trong bộ máy nhà nước. Còn các quan chức đã nhận hối lộ dùng vai trò, vị trí của mình để giúp lại doanh nghiệp. Nói cách khác, đây là điển hình cho việc nhà thầu thi công ngay từ đầu đã sử dụng các mối quan hệ với các quan chức để cấu kết, thông đồng, móc ngoặc với chủ đầu tư dự án để được tham gia đấu thầu thi công dự án, gói thầu. Từ việc xử lý, xét xử nghiêm minh vụ Thuận An và các vụ án trước đó sẽ tiếp tục là hồi chuông "cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực".

Tác giả: Thân Hoàng - Thành Chung

Nguồn tin: tuoitre.vn