Đang hái lá trong rừng, bà lão 65 tuổi bị hổ dữ vồ tử vong

Một người phụ nữ 65 tuổi đã thiệt mạng trong một vụ hổ tấn công tại khu rừng Chichpalli thuộc huyện Chandrapur, bang Maharashtra, Ấn Độ vào sáng Chủ nhật (ngày 11/5). Vụ việc thương tâm xảy ra chỉ 1 ngày sau vụ 3 phụ nữ bị hổ tấn công tử vong tại khu rừng Sindewahi.

Vụ việc này càng làm gia tăng sự lo lắng trong cộng đồng người dân địa phương.

Theo The Times of India, bà Vimal Budhaji Shende đến từ làng Nagala ở khu vực Mul đang hái lá tendu thuộc khu vực Chichpalli vào khoảng 7h sáng 11/5 (giờ địa phương) thì một con hổ bất ngờ xuất hiện từ bụi cây và tấn công khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi nhận được tin báo, các viên chức lâm nghiệp đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và đưa thi thể bà Shende đến bệnh viện Mul để khám nghiệm tử thi.

Chính quyền địa phương cũng đã ngay lập tức hỗ trợ gia đình khoản tiền 30.000 Rupee (hơn 9 triệu đồng) .

Viên chức lâm nghiệp Priyanka Velme xác nhận các biện pháp tuần tra đang được tăng cường và cảnh báo người dân không được vào khu vực rừng. "Chúng tôi đang đẩy mạnh thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn đồng thời nỗ lực bắt giữ con hổ gây ra vụ việc", bà Priyanka Velme cho biết.

Theo thống kê, năm 2024 ở huyện Chandrapur đã ghi nhận 29 ca tử vong liên quan đến động vật hoang dã. Đáng chú ý trong đó có 27 ca do hổ tấn công, 1 ca do báo hoa mai và 1 ca do lợn rừng.

Hàng loạt các vụ hổ dữ tấn công người xảy ra thời gian gần đây gióng lên hồi chuông cảnh báo những nguy hiểm mà dân làng phải đối mặt khi mạo hiểm vào các khu vực rừng để thực hiện các hoạt động sinh kế như thu thập lá tendu trong những tháng cao điểm của mùa hè, trùng với thời điểm hổ di chuyển nhiều hơn.

Cùng ngày 11/5, một kiểm lâm 40 tuổi đã bị hổ dữ vồ tử vong tại Khu bảo tồn Ranthambore tại bang Rajasthan (Ấn Độ).

Theo Times of India, anh Devendra Chaudhary đã bị một con hổ chưa trưởng thành tấn công dẫn đến tử vong tại Jogi Mahal. Con vật hung dữ đã tóm lấy cổ người kiểm lâm và kéo anh ta vào trong rừng. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đến bệnh viện địa phương nhưng sau đó được tuyên bố tử vong, một viên chức lâm nghiệp cho biết.

"Chaudhary gia nhập sở lâm nghiệp cách đây khoảng 8 năm, thay thế người cha quá cố của mình làm kiểm lâm. Hiện anh ấy đang sống cùng vợ và cậu con trai 1 tuổi rưỡi", viên chức này cho biết.

Được biết, những con hổ cái chưa trưởng thành gần Jogi Mahal trong Khu bảo tồn Ranthambore đã nhiều lần tấn công con người nhưng sở lâm nghiệp vẫn chưa có biện pháp cụ thể để giải quyết vấn đề này.

