Đang đi đường, người đàn ông "tung cước" đá vào mặt bé trai

Sự việc xảy ra trên một con phố ở Thái Lan và đã được camera hành trình của một chiếc ô tô ghi lại.

Cụ thể, một người phụ nữ đang dắt theo một đứa trẻ đi bộ trên vỉa hè. Ngay sau đó, một người đàn ông mặc áo trắng, đi bộ theo hướng ngược lại đi tới rồi vô cớ tung chân đá thẳng vào mặt cậu bé.

Cú đá mạnh khiến bé trai ngã ngửa trên vỉa hè. Phát hiện ra sự việc, người mẹ vội vàng quay lại rồi chạy về phía con trai. Trong khi người phụ nữ đang ngơ ngác đỡ cậu bé dậy thì người đàn ông thản nhiên bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đoạn clip sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã ngay lập tức nhận về nhiều sự quan tâm, chú ý. Đa số người xem đều tỏ ra bức xúc trước hành động của người đàn ông này.

