Người đàn ông 'tung cước' vào mặt nữ trưởng phòng công chứng bị công an mời làm việc

Hai ngày qua, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh người đàn ông có hành vi bạo lực với một phụ nữ tại một văn phòng công chứng tại TP Hạ Long (Quảng Ninh) trước sự chứng kiến của nhiều người.

Theo xác minh ban đầu, đoạn clip trên được ghi lại tại một Văn phòng công chứng ở khu Trới 6, phường Hoành Bồ, TP Hạ Long.

Nội dung đoạn clip cho thấy, người đàn ông mặc áo xanh sọc trắng được cho tên là D. đã liên tục có hành vi nói nặng lời với chị N.T.T là công chứng viên, Trưởng văn phòng công chứng nơi xảy ra sự việc.

Phản ứng lại với hành động khiếm nhã trên, chị T. vẫn rất lịch sự mời người đàn ông trên bình tĩnh và ngồi nói chuyện cụ thể.

Tuy nhiên, ông D. đã có những hành vi không bình thường rồi đột ngột dùng chân đá vào mặt khiến chị T. phải nhập viện.

Chị T. bị hành hung khiến bầm tím bên trái mặt phải tới bệnh viện để khám

Đoạn clip người phụ nữ bị tấn công và hình ảnh khuôn mặt nạn nhân bầm tím vì bị đá lan truyền trên mạng xã hội khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ.

Công an phường Hoành Bồ, TP Hạ Long cho biết, đã tiếp nhận thông tin phản ánh về clip người phụ nữ N.T.T bị đánh và mời hai bên lên giải quyết.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng địa phương điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

