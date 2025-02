Đăng clip nhảy gợi cảm lên MXH, nữ game thủ nổi tiếng chỉ sau 1 đêm

Nữ game thủ xinh đẹp, gây bất ngờ với màn nhảy “cà hẩy” quyến rũ

Đó chính là câu chuyện của Kimmyyoy - một nữ game thủ xinh đẹp đến từ Thái Lan. Cô nàng này gây chú ý không chỉ bởi gương mặt xinh đẹp, body bốc lửa, cách livestream cuốn hút mà còn bởi luôn sở hữu những màu tóc cực kỳ sặc sỡ.

Nguồn: Kimmyyoy

Không chỉ dễ thương và chơi game giỏi, Kimmyyoy còn rất yêu thích cosplay và dance cover. Cô nàng thường xuyên đăng tải những nội dung này lên các trang MXH cá nhân và nhận được những đánh giá vô cùng tích cực. Hiện tại, Kimmyyoy có hơn 800 nghìn người theo dõi đa nền tảng, là một gương mặt “sáng”, rất được lòng cộng đồng game Thái Lan nói riêng và quốc tế nói chung.

Kimmyyoy khiến fan choáng váng với màn "cà hẩy" mới.

Nguồn: Kimmyyoy

Mới đây, Kimmyyoy bất ngờ gây sốc, khi thực hiện một bài dance cover “cà hẩy” cực mạnh. Trong bộ đồ cosplay nữ tu, cô nàng không ngần ngại “vào thế” gợi cảm, đánh hông liên tục khiến người xem nào cũng phải “đỏ mặt”. Rất nhanh chóng, video này của Kimmyyoy đã trở nên viral và được chia sẻ rộng rãi, giúp nữ game thủ mang về cả lượng tương tác khủng với tốc độ chóng mặt.

Nữ game thủ khiến người xem “quên lối về”

Tò mò tìm hiểu trang cá nhân của Kimmyyoy, nhiều game thủ bất ngờ bị “dính bùa”, không thoát ra được bởi lỡ chìm đắm trong sự tích cực mà cô nàng mang lại. Không chỉ thể hiện sự năng động, Kimmyyoy luôn biết cách tạo điểm nhấn, khiến các sản phẩm truyền thông của cô nàng đạt hiệu quả cao.

Hiện tại, nữ game thủ này vẫn livestream đều đặn trên kênh Youtube cá nhân. Anh em game thủ có thể ghé thăm và tương tác với Kimmyyoy vào mỗi tối hàng tuần. Còn bây giờ, hãy cùng ngắm nhìn thêm một vài hình ảnh quyến rũ của hot girl xinh đẹp này nhé.

Nguồn: Kimmyyoy

Nguồn: Kimmyyoy

Nguồn: Kimmyyoy

Nguồn: Kimmyyoy

Tác giả: Thế Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn