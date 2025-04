Đang cho bò ăn, người đàn ông bị húc tử vong

Your browser does not support the video tag.

Người đàn ông lớn tuổi đang cho bò ăn thì bất ngờ bị một trong ba con vật lao tới tấn công. Con bò tiếp tục húc đầu vào người nông dân khi ông nằm trên mặt đất, hét lên đau đớn.

Sau đó, con bò húc người đàn ông lớn tuổi vào một chồng ngói. Người đàn ông được cho là đã bất tỉnh.

Vụ việc xảy ra ở miền trung Trung Quốc vào ngày 11/4. Theo các báo cáo, nạn nhân đã vào chuồng bò để cho gia súc ăn như thường lệ. Nhưng lần này, con bò tỏ ra hung hăng và tấn công chủ.

Người nông dân đã được đưa đến bệnh viện nhưng đã tử vong do vết thương nặng.

Người đàn ông bị con bò tấn công.

Các chuyên gia chăn nuôi gia súc cho biết, mặc dù có vẻ ngoài hiền lành, nhưng bò thường có thể trở nên nguy hiểm khi chúng cảm thấy bị đe dọa hoặc bất ngờ.

Một bác sĩ thú y địa phương nói: "Bò có thể dễ dàng trở nên kích động, đặc biệt là trong những tình huống căng thẳng. Người nông dân nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa, chẳng hạn như tránh di chuyển đột ngột và quan sát hành vi của động vật trước khi tiếp cận chúng".

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn