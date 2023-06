Đang bị đình chỉ hoạt động, quán karaoke vẫn bày “tiệc ma tuý” xuyên đêm

Xã hội

Khoảng 2h ngày 1/6, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an thị xã Bỉm Sơn đã phát hiện, bắt quả tang 12 đối tượng (6 nam, 6 nữ) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karoke RuBy do Hoàng Điệp, SN 1980 ở phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn làm chủ.