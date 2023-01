Đang bán thịt lợn ở chợ, người đàn ông bất ngờ bị đâm tử vong

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 9 giờ ngày 12-1. Lúc này, anh Ng.V.G. (SN 1984, trú tại phường An Phụ, thị xã Kinh Môn) đang bán thịt lợn tại khu vực ngã tư chợ thuộc phường An Phụ, thị xã Kinh Môn thì Nguyễn Văn Huyên (SN 1974, trú tại khu dân cư Nghĩa Vũ, phường An Sinh, thị xã Kinh Môn) lao đến vơ dao bầu tại quầy bán thịt lợn, đâm vào ngực anh G..

Người dân bàng hoàng trước sự việc.

Bị đâm nhát dao chí mạng, nạn nhân bỏ chạy được hơn 10 m thì gục xuống đường, tử vong sau đó.

Lực lượng chức năng cũng ngay sau đó đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Văn Huyên.

Được biết, trước khi gây án, nghi phạm Huyên cùng một người hàng xóm ngồi uống rượu gần quầy bán thịt lợn của anh G..

Hiện Công an thị xã Kinh Môn đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ trọng án.

Tác giả: Tr.Đức

Nguồn tin: Báo Người lao động