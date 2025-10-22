Dàn xe trong lễ cưới Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương

Sáng 22/10, lễ cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương diễn ra ở quê nhà cô dâu, chú rể. Đúng 6h30, gia đình chú rể Nguyễn Viết Vương xuất hiện tại nhà cô dâu ở Thanh Hóa. Sự xuất hiện của dàn xe thuộc nhiều hãng, đậu ở trục đường chính thu hút sự chú ý của người dân địa phương.