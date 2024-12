Your browser does not support the video tag.

Video: Dàn xe sang đám cưới hot tiktoker Quỳnh Anh Mango.

Vào chiều hôm qua, ngày 29/12/2024 vừa qua, 1 siêu đám cưới diễn ra tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã thu hút sự quan tâm đông đảo của cộng đồng mạng, cũng như giới mê xe, khi quy tụ gần 20 siêu xe, xe siêu sang khủng tiền tỷ xuất hiện.

Dàn xế hộp hơn 180 tỷ dự đám cưới tiktoker Quỳnh Anh Mango.

Được biết, đây là 1 trong các siêu đám cưới quy tụ dàn siêu xe và xe siêu sang nhiều nhất Việt Nam từ trước tới giờ, theo tìm hiểu, đám cưới này là của hot tiktoker Quỳnh Anh Mango sinh năm 1992 và chú rể sinh năm 1998, khách mời toàn là những người chơi xe cũng như 1 số chủ showroom kinh doanh xe có tiếng.

Có đến 6 chiếc xe siêu sang Rolls-Royce đủ phiên bản xuất hiện trong đám cưới mới diễn ra tại Vinh, Nghệ An.

Có đến 6 chiếc Rolls-Royce đủ phiên bản xuất hiện trong đám cưới siêu xe mới diễn ra tại Vinh, Nghệ An, bao gồm Rolls-Royce Phantom Lửa Thiêng độc nhất thế giới, Rolls-Royce Phantom Series II, Rolls-Royce Ghost Series II, Rolls-Royce Cullinan Black Badge màu xanh lục 2024 độc nhất Việt Nam của cô dâu, Rolls-Royce Ghost Series I và Rolls-Royce Wraith.

Cô dâu cùng chiếc Rolls-Royce Cullinan của mình.

Ngoài ra còn có chiếc siêu xe Lamborghini Aventador LP700-4 Roadster độ bản giới hạn SVJ LP770-4 của 1 chủ showroom có tiếng ở Hà Nội, xe mang biển số 30K-799.99, bên cạnh đó là coupe xe siêu sang Bentley Continental GT, Bentley Bentayga màu hồng, Mercedes-Maybach GLS480, Mercedes-Benz S-Class biển đỉnh 29A-999.99...

