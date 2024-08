Đàn em khai nhiều lần vận chuyển ma túy cho Quân 'Idol', tiền công 20 - 30 triệu/chuyến

Lê Văn Sơn khai nhận được Quân liên lạc vận chuyển ma túy, tiền công 20 - 30 triệu đồng/chuyến - Ảnh: HOÀNG TÁO

Chiều 28-8, TAND tỉnh Quảng Trị tiếp tục phiên sơ thẩm hình sự xét xử Nguyễn Quốc Quân (còn gọi là Quân Idol), 33 tuổi, trú tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, cùng 8 đồng phạm với phần xét hỏi.

Chỉ đạo qua Zalo

Ở tội danh vận chuyển trái phép chất ma túy liên quan đến 4 bị cáo, gồm Quân 'Idol', Lê Văn Sơn (34 tuổi), Phạm Công Định (34 tuổi), cùng trú tại xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, và Trần Lê Duy Thịnh (27 tuổi), trú tại xã Thanh An, huyện Cam Lộ.

HĐXX đã cách ly 4 bị cáo để xét hỏi riêng.

Lê Văn Sơn được xét hỏi đầu tiên. Bị cáo này khai Quân là bạn học, ít gặp nhau, khi cần liên lạc qua Zalo Phiêu Bạt.

Chiều 12-2-2023, Quân sử dụng Zalo tên Đặng Phương Thảo liên hệ với Sơn qua Zalo mang tên Phiêu Bạt.

"Quân gọi đầu tiên với nội dung tối nay hoặc mai có hàng về, có ai đi không. Bị cáo hiểu là ma túy vì từng vận chuyển, câu chuyện ngắn gọn nhưng biết ma túy", Sơn khai.

Anh này đọc số điện thoại Quân sử dụng với tài khoản Zalo trên là "0813…725", ở giữa không nhớ. Sơn sau đó liên hệ với Định và Thịnh để hỏi việc vận chuyển "hàng" vào TP.HCM và được đồng ý.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Quảng Trị tham gia phần xét hỏi - Ảnh: HOÀNG TÁO

Sơn tiếp tục khai Quân chỉ đạo qua Zalo chia ma túy thành 2 phần 5-5, sau đó thay đổi thành 7-3. Khi Định và Thịnh vận chuyển ma túy đến huyện Hải Lăng (Quảng Trị), bị công an phát hiện và truy đuổi nên vứt ma túy, Sơn báo lại với Quân thì được chỉ đạo phải tìm lại số ma túy trên.

Sơn còn khai thêm trước đó đã 4 lần vận chuyển ma túy cho Quân, mỗi lần từ 1 - 2 rồi 5 và 10kg.

Mỗi chuyến vận chuyển đến 10kg ma túy được nhận đến 30 triệu đồng tiền công

"Tiền công mỗi vụ từ 20 đến 30 triệu đồng, tùy xa gần, có lần ở TP Đông Hà, có lần vào TP.HCM. Tiền công vụ này (ý vụ bị bắt quả tang) vẫn thế nhưng chưa nhận", Sơn khai tại tòa.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Quân tham gia xét hỏi có trực tiếp nhận ma túy từ Quân thì Sơn trả lời "hình như có một lần nhận trực tiếp từ Quân, không nhớ rõ".

Sau đó, Sơn xin không tiếp tục trả lời câu hỏi trên.

Tiếp tục phần xét hỏi, Định và Thịnh thừa nhận tham gia vận chuyển ma túy, dưới sự chỉ đạo của Sơn.

Quân thừa nhận phạm tội ở các tội danh khác, riêng tội vận chuyển trái phép chất ma túy chưa xét hỏi - Ảnh: HOÀNG TÁO

Hết ngày làm việc, phiên tòa tạm dừng. Quân 'Idol' vẫn chưa tham gia phần xét hỏi liên quan đến tội danh vận chuyển trái phép chất ma túy.

Your browser does not support the video tag.

'Quân Idol' ra tòa với 7 tội danh, trong đó 3 tội liên quan ma túy

Trước đó, ở các phần xét hỏi về tội bắt, giữ người trái pháp luật, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, đe dọa giết người, Quân đều trả lời rành mạch và thừa nhận vai trò chủ mưu, rủ rê các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội.

Ở tội danh cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Quân khai nhận cho 6 người vay tổng cộng 13,9 tỉ đồng, thu lợi bất chính 865 triệu đồng.

HĐXX công bố video Quân 'Idol' gọi điện thoại dọa giết cả nhà cán bộ công an Trong khi đó, tội danh bắt, giữ người trái pháp luật xuất phát từ việc 3 thanh niên ném đá vào nhà Quân gây vỡ kính vào khuya 16-8-2021. Ngày hôm sau, Quân cùng 2 đàn em đi đến nhà của nhóm thanh niên ném đá, giả danh công an để đưa người lên xe ô tô. Quân khai: "Đưa nhóm này về nhà để hỏi vì sao ném đá. Lúc lên xe có chửi bới và đánh đập. Việc quay video đưa lên mạng xã hội là để người khác không dám ném đá". Ở vụ việc gọi điện thoại đe dọa giết cả nhà cán bộ Công an huyện Vĩnh Linh ngày 8-6-2023, Quân 'Idol' nói là "để dọa". HĐXX đã công bố video do chính Quân quay lại cuộc gọi này bằng một điện thoại khác. Trong video, bị cáo này liên tục xưng "tau Quân Khe Sanh đây" để giới thiệu và dùng nhiều từ chửi tục kèm đe dọa giết người. Có đoạn Quân nói nhanh và lên giọng. Khi HĐXX công bố video này, Quân đứng bên dưới, chắp tay sau lưng và không có biểu hiện gì.

Tác giả: HOÀNG TÁO

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ