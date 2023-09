Quá khứ ít người biết của trùm giang hồ Quân “Idol”

Đặc biệt, với cách ăn chơi xa xỉ cộng với việc đăng các video đòi nợ, chửi bới, thách thức người vay tiền và lực lượng chức năng khiến cái tên Quân “Idol” ngày càng nổi… Cuối tháng 8/2023, Quân cùng đồng bọn đã sa lưới cơ quan công an về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Người sở hữu nhiều tiền án trộm cắp

Khoảng hơn nửa năm trở lại đây, người dân ở xa đến thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) - khu vực biên giới Việt - Lào, khi hỏi những thanh niên trong thị trấn về Quân “Idol”, không ai mà không biết đến. Bởi, gần đây, Quân bỗng dưng nổi tiếng và được nhiều người biết đến như là trùm giang hồ miền Tây Quảng Trị. Tại một quán cà phê ở thị trấn Khe Sanh, chúng tôi tình cờ nghe một nhóm thanh niên xăm trổ, dạng “có số có má” nói chuyện về Quân “Idol”. Theo nhóm thanh niên này, Quân hiện đang nổi tiếng cho vay tiền “nóng” và cầm đồ với số tiền cho vay có lần lên đến nhiều tỷ đồng. Nhóm thanh niên này còn bàn tán, không hiểu từ đâu, Quân lại có tài sản “khủng” như vậy…

Công an vừa hoàn thành việc khám xét một trong số những căn nhà liên quan đến các đối tượng

Trong khi đó, bố mẹ Quân làm rẫy, hoàn cảnh bình thường nên không phải có của ăn của để cho con cái. Cũng theo đám thanh niên này, ở phố núi Hướng Hóa, nếu chỉ cần ai làm mất lòng, không vừa ý, trái lại ý Quân hay vay mượn tiền chậm trả thì Quân sẵn sàng cho đàn em “xử” ngay. Đồng thời, Quân đe dọa, nếu ai báo Công an thì Quân sẽ cho “đàn em” bên kia Lào qua “xử” mà không để lại dấu vết. Nhiều người dân ở địa phương rất bức xúc trước thái độ xem thường pháp luật, ngang tàng của Quân nhưng lo sợ bị giết nên không ai dám lên tiếng.

Trước những thông tin từ dư luận, chúng tôi đã liên hệ với Công an thị trấn Khe Sanh để tìm hiểu thêm về thân nhân của đối tượng này. Tại đây, quá khứ bất hảo của Quân “Idol” dần dần được hé lộ mà ít người biết được. Khoảng 16 năm về trước, khi mới 16 tuổi (đang học cấp 3) nhưng Quân đã có “nghề” trộm cắp. Với lần trộm cắp nghiêm trọng đầu đời đó, dù mới 16 tuổi, Quân đã bị TAND huyện Hướng Hóa tuyên phạt 6 tháng tù. Sau lần vấp ngã đó, ông Nguyễn Quốc N. (làm nghề rẫy, bố của Quân) hy vọng rằng, sau khi ra tù con mình sẽ cố gắng cải tạo tốt để trở thành công dân tốt. Nào ngờ, chỉ vài tháng sau, Quân lại gây ra một vụ trộm tày trời khác tại địa bàn Hướng Hóa.

Hai chiếc xe sang mà vợ chồng Quân đang sở hữu

Tháng 10/2020, Quân tiếp tục bị TAND huyện Hướng Hóa xử phạt 12 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Đến tháng 2/2021, chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Sau khi ra tù, dù còn trẻ nhưng Quân vẫn không chịu tu chí, lo lao động mà lại ăn chơi lêu lổng, sống buông thả và chờ cơ hội để ra tay trộm cắp. Năm 2022, Quân tiếp tục đột nhập một nhà dân tại huyện Hướng Hóa và tháng 1/2013, bị TAND huyện Hướng Hóa tuyên phạt 3 tháng 22 ngày tù về tội trộm cắp tài sản. Lần ra trại này, Quân cũng hứa với người thân sẽ cố gắng làm người tử tế, kiếm công ăn việc làm nhưng rồi vẫn “ngựa quen đường cũ” khi năm 2014, Quân lại một lần gây ra vụ trộm tài sản với giá trị lớn của một nhà dân tại huyện Hướng Hóa.

Tháng 4/2015, Quân bị TAND huyện Hướng Hóa xử phạt 24 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản và thi hành án tại Trại giam Nghĩa An thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an đóng trên địa bàn huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Đến đầu năm 2017, Quân chấp hành xong án phạt tù và trở về địa phương. Theo nhận định của một điều tra viên từng đấu tranh vụ án trộm cắp tài sản do đối tượng Nguyễn Quốc Quân thực hiện, đây là đối tượng lì lợm, ngoan cố, rất manh động. Là đối tượng từng vào tù ra tội nên khi làm việc với cơ quan Công an, Quân tìm mọi cách để đối phó, khai báo vòng vo…

Nhiều bất minh về kinh tế

Công an thị trấn Khe Sanh cho biết, qua nắm tình hình, quản lý người ra tù tại địa bàn, Công an thị trấn phát hiện, khoảng cuối năm 2019, tài sản kinh tế của Nguyễn Quốc Quân có nhiều biểu hiện bất minh. Cùng với đó, thời gian, hành vi của đối tượng cũng có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Sau khi có thông tin dư luận về việc Quân cho vay “nóng” và cầm đồ có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại địa bàn, Công an thị trấn Khe Sanh phối hợp với Công an huyện tiếp cận người dân, nắm thông tin thì nhiều người dân không dám lên tiếng, phản ánh.

Nguyễn Quốc Quân (Quân “Idol”, ngồi) thời điểm bị Công an bắt giữ

Bởi, họ cho rằng, Quân là đối tượng giang hồ, nếu đứng ra tố giác lo sợ Quân cho “đàn em” đe đọa, đánh đập. Từ đó, lực lượng Công an tập trung theo dõi đối tượng. Trong khi đó, tại thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị), trong một lần Công an kiểm tra cơ sở hoạt động do Quân làm chủ thì đối tượng đã quay clip, đưa lên mạng xã hội, rồi dùng những lời lẽ thách thức lực lượng chức năng…

Điều đáng nói, hơn nửa năm trở lại đây, trên trang mạng xã hội Facebook cá nhân “Nguyễn Quân (Lão phật gia)”, Quân “Idol” thường đăng tải các video cùng với nhiều đối tượng khác đi đòi nợ, chửi bới, thóa mạ, xúc phạm người khác; thách thức, to tiếng với cả lực lượng chức năng đến xử lý vụ việc. Qua các video cũng có thể thấy sự ngạo mạn, coi thường pháp luật, coi thường người khác của Quân “Idol” và đồng bọn.

Dưới tay Quân có hàng chục “đàn em” có số có má, có tiền án tiền sự… Quân mở đồng loạt nhiều tiệm cầm đồ, các sân bóng nhân tạo, bida và giao cho “đàn em” quản lý. Quân còn xây khách sạn sang trọng lấy tên “Idol”. Trên trang facebook cá nhân của Quân, nhiều người gọi Quân bằng “sếp” hay “Chủ tịch”. Quân “Idol” và vợ sở hữu 2 chiếc xe sang hiệu Mercedes và hiệu Porsche mang biển số 74A-199.99 và 74A-222.22. Việc không có nghề nghiệp ổn định nhưng giàu lên nhanh chóng, có tài sản kếch sù, ăn chơi xa hoa cũng là sự bất minh về tài sản của Quân “Idol”.

Khách sạn “Idol” của Nguyễn Quốc Quân được xây dựng tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

Theo thông tin chúng tôi thu thập được, đã có không ít người sau khi vay mượn tiền của Quân mà chậm trả đã bị Quân và “đàn em” đe dọa, khống chế, uy hiếp khiến họ và người thân rơi vào hoảng loạn, lo sợ. Điều đáng nói, những người trước khi được Quân cho vay tiền đều được “thẩm định” rất kỹ về tài sản hoặc phải là người có địa vị, uy tín trong xã hội…

Một trong số nạn nhân (xin giấu tên) của Quân “Idol” chia sẻ, do quá cần tiền để lo việc gia đình, người này đến Quân để vay “nóng” số tiền lớn. Dù đến hạn trả nợ, nhưng do chưa bán được đất nên người này tiếp tục khất nợ và sẽ trả lãi vay theo yêu cầu của Quân đưa ra. Tuy nhiên, do thị trường bất động sản “ế ẩm”, đất đai đóng băng nên người này xin Quân cho gia hạn nợ. Thế nhưng, Quân không đồng ý và đã trực tiếp cùng với “đàn em” tìm đến nhà “con nợ” để đe dọa, khống chế rồi quay clip tung lên mạng nhằm bôi nhọ danh dự và buộc “con nợ” phải xoay xở để trả. Chưa dừng lại ở đó, người vay tiền của Quân hoảng loạn khi phát hiện ảnh của mình được đăng kèm với thông báo “Cáo phó”. Sự việc này không chỉ gây cho bản thân “con nợ” hoang mang, lo sợ mà người thân, nhất là con cái đang độ tuổi đến trường bị ảnh hưởng rất nặng nề.

Một trong số nạn nhân của Quân và đồng bọn là bà N.T.K.X (trú tại tỉnh Quảng Trị). Bà X. công tác tại một cơ quan Nhà nước và cũng có chồng làm lãnh đạo tại một cơ quan Nhà nước có vay mượn tiền của Quân nhưng chậm trả nên Quân đã nhiều lần đe dọa qua điện thoại. Đồng thời, đưa “đàn em” về đến tận nhà để đòi “xử”, uy hiếp, khống chế, bôi nhọ… Chưa dừng lại ở đó, Quân đã phát đi một bảng “Cáo phó” kèm ảnh của người vay tiền với nội dung: Ban tang lễ và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: bà N.T.K.X (SN 1984, trú huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) đã từ trần vào lúc 10h12 ngày 27/6 với lý do: Nợ tiền không trả nên xe tông chết.

Quân “Idol” bên cạnh chiếc xe sang của mình

Đại tá Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, ngay sau khi nhận được các đơn tố giác về tội phạm liên quan đến hành vi “Bắt, giữ người trái pháp luật” do Nguyễn Quốc Quân cùng Hoàng Thái Mạnh (sinh năm 1993) và Nguyễn Phi Cường (sinh năm 1990, đều trú tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) thực hiện tại huyện Hướng Hóa. Qua quá trình xác minh, trên cơ sở củng cố tài liệu, chứng cứ, ngày 25 và 26/8, đích thân Đại tá Lê Phi Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cùng các đơn vị, lực lượng chức năng, Công an huyện Hướng Hóa, Công an thành phố Đông Hà... với hơn 120 cán bộ, chiến sĩ tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Quốc Quân, Hoàng Thái Mạnh và Nguyễn Phi Cường. Trong đó, Quân “Idol” bị bắt giữ khi đang ăn sáng tại một quán ăn trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận thị trấn Khe Sanh.

Việc bắt giữ 3 đối tượng nói trên diễn ra nhanh chóng, tuy nhiên do phải khám xét tại nhiều địa điểm liên quan 3 đối tượng trên nên đến hơn 24h cùng ngày, công tác bắt giữ mới hoàn tất. Đại tá Lê Phi Hùng cho biết, hiện, đơn vị đang mở rộng điều tra các hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Quốc Quân và 2 đối tượng là Hoàng Thái Mạnh, Nguyễn Phi Cường.

Quá trình giải quyết nguồn tin về tội phạm, trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ thu được, xét thấy cần áp dụng ngay các biện pháp khẩn cấp để kiểm tra, xác minh theo quy định của pháp luật nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng trên.

Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của 3 đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ được nhiều đồ vật, tài liệu có dấu hiệu liên quan đến nhiều tội danh khác nhau. Để phục vụ công tác mở rộng điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị đề nghị quần chúng nhân dân tích cực cung cấp thông tin, tài liệu về các hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng trên đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh. Việc Công an tỉnh Quảng Trị bắt Quân “Idol” và đồng bọn thể hiện sự quyết liệt đấu tranh với tội phạm đến cùng và góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Tác giả: Hải Lan

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân