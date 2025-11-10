Dàn cảnh bỏ rơi trẻ em nhằm hợp thức hóa nhận con nuôi

Trước đó, một cháu bé khoảng 6 tháng tuổi được đặt trước cổng chùa trên địa bàn xã Vị Thủy, quấn trong chiếc chăn mỏng, kèm mẩu giấy nêu hoàn cảnh gia đình khó khăn và nhờ người nhặt được nuôi giúp. Tuy nhiên sự việc có nhiều dấu hiệu bất thường, khiến người phát hiện ra cháu bé nhanh chóng báo cho Công an địa phương.

Công an xã Vị Thủy làm việc với người liên quan đến vụ việc.

Công an xã Vị Thủy lập tức vào cuộc xác minh, kiểm tra hồ sơ pháp lý, phát hiện người đến nhận cháu bé làm con nuôi thực chất là người thân của cháu. Người này dàn dựng tình huống bỏ rơi nhằm hợp thức hóa việc nhận con nuôi, do gặp khó khăn trong các thủ tục pháp lý liên quan đến đăng ký khai sinh và nhập khẩu.

Nhờ phát hiện kịp thời, hành vi gian dối được ngăn chặn, đảm bảo quyền lợi và sự an toàn của trẻ. Hành vi trên nếu không được phát hiện kịp thời có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, như: trẻ bị xâm hại; quyền lợi pháp lý bị xâm phạm và phát sinh các tranh chấp phức tạp.

Mẩu giấy và bé trai được dàn cảnh "bỏ rơi" trước cổng chùa trên địa bàn xã Vị Thủy.

Công an xã Vị Thủy cảnh báo, việc dựng tình huống giả mạo, cung cấp thông tin sai sự thật hoặc lợi dụng trẻ em để hợp thức hóa thủ tục pháp lý là vi phạm pháp luật và đi ngược với đạo đức xã hội. Mỗi người dân cần tỉnh táo, chủ động cùng chính quyền bảo vệ trẻ em, đảm bảo công bằng, an toàn và pháp luật được thực thi nghiêm minh...

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân