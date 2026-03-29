Đâm vào đuôi xe tải đang đỗ, 2 mẹ con tử vong thương tâm

Một vụ tai nạn giao thông thương tâm tại huyện Srikakulam, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ, đã cướp đi sinh mạng của hai mẹ con, toàn bộ sự việc đã được camera giám sát ghi lại.

Đoạn clip cho thấy hậu quả của việc chạy quá tốc độ và một lần nữa làm dấy lên mối lo ngại về an toàn giao thông trên các tuyến đường cao tốc đông đúc.

Hai mẹ con đi xe máy đâm vào đuôi xe tải đang dừng đỗ.

Vụ tai nạn xảy ra gần Arinam Akkivalasa, gần Chilakapalam, dọc theo tuyến đường cao tốc NH-16 Kolkata-Chennai đông đúc. Theo báo cáo, người con trai, được xác định là Narendra Kumar, 32 tuổi, đến từ Visakhapatnam, đang lái xe máy, còn mẹ anh, Nagamani, 59 tuổi, ngồi phía sau.

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy chiếc xe máy chạy với tốc độ rất cao. Chỉ trong tích tắc, người lái xe dường như mất kiểm soát và đâm vào một chiếc xe tải đang đỗ bên vệ đường. Cú va chạm mạnh đến mức cả hai nạn nhân đều bị văng khỏi xe và tử vong tại chỗ.

Cảnh sát cho biết nguyên nhân chính của vụ tai nạn dường như là do chạy quá tốc độ. Điều tra sơ bộ cho thấy người lái xe máy đã không kịp nhận thấy chiếc xe tải đang đỗ, dẫn đến vụ va chạm chết người. Lực va chạm quá mạnh khiến nạn nhân không có cơ hội sống sót.

Cơ quan chức năng đã lập hồ sơ vụ việc và tiến hành điều tra chi tiết. Họ cũng đang xem xét liệu có yếu tố nào khác, chẳng hạn như điều kiện đường sá hoặc vấn đề tầm nhìn, góp phần gây ra tai nạn hay không.

Vụ việc đau lòng này là lời nhắc nhở về sự nguy hiểm của việc lái xe liều lĩnh. Bất chấp những cảnh báo và chiến dịch nâng cao nhận thức đã được thực hiện nhiều lần, nhiều người lái xe vẫn tiếp tục phớt lờ giới hạn tốc độ, thường dẫn đến hậu quả đau lòng.

Tác giả: P.Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn