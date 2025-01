Người đàn ông đi xe SH đâm vào đuôi xe đầu kéo, tử vong thương tâm

Theo tin tức trên báo Giao thông, vụ tai nạn vừa xảy ra tối 1/1/2025, trên tuyến quốc lộ 21B, đoạn Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 (xã Liêm Tuyền, TP.Phủ Lý, Hà Nam).

Vào thời điểm trên, chiếc xe đầu kéo đang đỗ sát lề đường có bật tín hiệu cảnh báo. Bất ngờ một xe máy hiệu Honda SH đi với tốc độ cao từ xa lao đến, đâm thẳng vào đuôi xe. Cú tông cực mạnh khiến chiếc xe máy găm chặt vào đuôi xe đầu kéo, phần đầu xe vỡ nát.

Người đàn ông điều khiển xe máy bị va đập mạnh vào đuôi xe được người dân đưa đi cấp cứu.

Chiếc xe SH găm chặt vào đuôi xe đầu kéo. (Ảnh: Giao thông)

Một nhân chứng tại hiện trường cho biết: Nạn nhân là nam giới khoảng 40 - 50 tuổi quê ở Bình Lục. Do bị thương quá nặng nên nạn nhân đã không qua khỏi.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Một vụ tai nạn thương tâm khác, vào ngày 1/1/2025, Công an TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe đầu kéo làm một người tử vong.

Theo tin tức trên Dân trí, vào khoảng 23h30 ngày 31/12, anh Phạm Ngọc Hân H. (SN 1998, ngụ TP.Dĩ An), lái xe máy biển số 61D2-133xx trên quốc lộ 1K, theo hướng Đồng Nai đi TP.HCM.

Khi phương tiện đến đoạn đối diện trường Cao đẳng Công nghệ Nông lâm Nam bộ (phường Đông Hòa, TP.Dĩ An), đã tông vào đuôi xe đầu kéo biển số 61H-057xx, do tài xế Nguyễn Thanh Đ. (SN 1987, ngụ TP.Dĩ An) lái cùng chiều phía trước.

Chiếc xe máy của anh H. găm chặt vào đuôi xe đầu kéo. (Ảnh: Dân trí)

Vụ tai nạn làm anh H. đập đầu vào rơ mooc của xe đầu kéo, ngã xuống đường tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy găm chặt vào đuôi xe đầu kéo, bị phương tiện này kéo đi khoảng 50m.

Nhận tin báo, Công an TP.Dĩ An đã tới khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

