Đắk Lắk tăng cường xử lý nghiêm xe quá tải

Theo đó, vào lúc 16 giờ ngày 04/4/2026, tại Km 587+300 Quốc lộ 26, Tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành dừng, kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 49H-032.XX.

Qua kiểm tra và cân tải trọng, lực lượng chức năng xác định tài xế P.M.P (trú tại tỉnh Lâm Đồng) điều khiển phương tiện chở hàng vượt quá tải trọng cho phép ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường từ trên 100% đến 150%.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk xử lý phương tiện vi phạm.

Đây là hành vi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông, làm xuống cấp nhanh kết cấu hạ tầng đường bộ, đồng thời là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Căn cứ theo quy định pháp luật , lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với cả tài xế và chủ phương tiện. Cụ thể, tài xế bị xử phạt về hành vi điều khiển xe chở hàng vượt quá tải trọng quy định, đồng thời bị tạm giữ giấy phép lái xe để phục vụ công tác xử lý.

Đối với chủ phương tiện là Hợp tác xã Vận tải Đà Lạt, cơ quan chức năng cũng lập biên bản về hành vi giao phương tiện cho người làm công điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm.

Việc xử lý nghiêm cả “người điều khiển” và “người giao xe” cho thấy quyết tâm của lực lượng chức năng trong việc xử lý tận gốc tình trạng xe quá tải - một vấn đề nhức nhối kéo dài nhiều năm qua. Trên thực tế, nhiều tài xế chở quá tải do áp lực từ chủ xe, tuy nhiên theo quy định, chủ phương tiện vẫn phải chịu mức xử phạt cao, thậm chí cao hơn nhiều lần so với người điều khiển.

Trước tình trạng xe quá tải hoành hành nhức nhối, các luật sư và chuyên gia pháp lý đặc biệt quan tâm, bởi nó gây ra hậu quả nghiêm trọng về hạ tầng và an toàn giao thông. Luật sư Nguyễn Thị Thúy Kiều, Giám đốc Công ty TNHH Luật Bắc Nam cho hay, việc xe chở quá tải trọng cầu đường không chỉ vi phạm an toàn giao thông mà còn là hành vi phá hoại hạ tầng giao thông, cần xử lý nghiêm. Khi xe quá tải gây tai nạn, trách nhiệm không chỉ thuộc về tài xế mà còn cả chủ xe, doanh nghiệp vận tải, và chủ hàng (kho bãi, cảng) nếu cố tình bốc xếp hàng quá tải.

Trong thời gian tới, Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về tải trọng phương tiện, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và tính mạng của người dân trên mỗi cung đường.

Tác giả: Sa Hà

Nguồn tin: lsvn.vn