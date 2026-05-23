Bên trong đường dây sản xuất phân bón giả nhãn hiệu nổi tiếng

Ngày 23-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh thông tin đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 3 bị can trong đường dây sản xuất, tiêu thụ phân bón giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng với quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh.

Lực lượng công an khám xét xưởng sản xuất phân bón giả tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Công an tỉnh Tây Ninh

Ba bị can bị khởi tố gồm Đỗ Hồng Phát (SN 1986, ngụ TPHCM), Nguyễn Quốc Huy (SN 1994, ngụ Tây Ninh) và Nguyễn Hữu Thế (SN 1987, ngụ TPHCM) để điều tra về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" theo Khoản 2 Điều 226 Bộ Luật Hình sự.

Theo điều tra ban đầu, qua công tác nắm tình hình và tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm từ người dân, lực lượng chức năng phát hiện một đường dây chuyên sản xuất, kinh doanh hàng giả, giả mạo các thương hiệu phân bón nổi tiếng đã được bảo hộ tại Việt Nam.

Sau thời gian xác minh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường, Công an tỉnh Tây Ninh xác lập chuyên án đấu tranh.

Các đối tượng bị bắt giữ để điều tra hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Ảnh: Công an tỉnh Tây Ninh

Ngày 12-5, hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng lực lượng cảnh sát cơ động và công an địa phương đồng loạt khám xét trụ sở một công ty sản xuất phân bón tại xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh cùng 5 địa điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa tại Tây Ninh và TPHCM.

Tại thời điểm kiểm tra, công an bắt quả tang các đối tượng đang sản xuất phân bón giả mạo nhãn hiệu BACONCO. Đây là thương hiệu đã được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam.

Lực lượng chức năng thu giữ hơn 70 tấn phân bón giả, tổng trị giá ước tính hơn 1,5 tỉ đồng. Ngoài ra, công an còn niêm phong nhiều máy móc, thiết bị, tem nhãn, bao bì cùng hồ sơ, sổ sách liên quan hoạt động sản xuất hàng giả.

2 đối tượng bị Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố. Ảnh: Công an tỉnh Tây Ninh

Theo cơ quan điều tra, toàn bộ số hàng hóa trên đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Bao bì, nhãn mác được thiết kế tương tự các thương hiệu nổi tiếng nhằm đánh lừa người tiêu dùng. Bước đầu, công an xác định các đối tượng đã "núp bóng" doanh nghiệp để tổ chức sản xuất, tiêu thụ phân bón giả với phương thức hoạt động khép kín, phạm vi trải rộng nhiều tỉnh, thành. Đường dây này hoạt động mang tính chuyên nghiệp, thu lợi bất chính số tiền lớn. Cơ quan chức năng nhận định hành vi sản xuất phân bón giả không chỉ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp, gây thiệt hại cho nông dân và làm méo mó môi trường cạnh tranh trên thị trường. Hiện Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật. Công an cũng khuyến cáo người dân cần lựa chọn mua sản phẩm tại các cơ sở uy tín, có hóa đơn chứng từ rõ ràng nhằm tránh mua phải hàng giả, hàng nhái; đồng thời đề nghị doanh nghiệp chủ động phối hợp cung cấp thông tin khi phát hiện sản phẩm bị làm giả trên thị trường. Tác giả: Nguyễn Tiến

