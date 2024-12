Đại tá Vũ Như Hà làm giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trung tướng Nguyễn Ngọc Lâm - thứ trưởng Bộ Công an (phải) - trao quyết định và tặng hoa cho đại tá Vũ Như Hà, tân giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Sáng 31-12, tại trụ sở Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu diễn ra lễ trao công bố quyết định của bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Lâm - thứ trưởng Bộ Công an - đã trao quyết định bổ nhiệm đại tá Vũ Như Hà giữ chức giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ ngày 1-1-2025.

Giám đốc Công an Lạng Sơn được bổ nhiệm làm giám đốc Công an Bà Rịa - Vũng Tàu

Đồng thời trung tướng Nguyễn Ngọc Lâm trao quyết định của bộ trưởng Bộ Công an cho đại tá Bùi Văn Thảo - giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - chờ nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Vũ Như Hà sinh năm 1970, quê quán ở huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Ông Hà đã lần lượt kinh qua các chức vụ giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn; phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an); trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP.HCM.

Phát biểu tại lễ nhận quyết định, đại tá Vũ Như Hà hứa sẽ nỗ lực hết mình, cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao phó.

