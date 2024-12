Đại tá Phan Huy Ngọc được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang

Lãnh đạo tỉnh Hà Giang tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc (thứ 5, trái sang).

Sáng 30/12, HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVIII đã tổ chức Kỳ họp thứ 21 (chuyên đề), nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong đó có tiến hành công tác tổ chức cán bộ theo thẩm quyền.

Các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch UBND tỉnh đối với Đại tá Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối 100% đại biểu có mặt, Đại tá Phan Huy Ngọc đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trước đó, ngày 27/12, tại Hội nghị lần thứ 29, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang Phan Huy Ngọc đã được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 100% số phiếu đồng ý.

Đại tá Phan Huy Ngọc sinh ngày 12/1/1972; quê quán tại xã Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Ông có trình độ: Tiến sĩ Luật, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Sư phạm tiếng Anh; Cao cấp lý luận chính trị. Ông Phan Huy Ngọc từng kinh qua các chức vụ như: Trưởng Công an thị xã Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ); Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang; Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Giang, ông Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng ông Phan Huy Ngọc đã được HĐND tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh. Chủ tịch HĐND tỉnh cũng tin tưởng rằng, với phẩm chất, năng lực và kinh nghiệm, ông Phan Huy Ngọc sẽ lãnh đạo UBND tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần đưa Hà Giang phát triển bền vững và toàn diện.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang trân trọng cảm ơn các vị đại biểu HĐND tỉnh thay mặt cử tri và nhân dân các dân tộc tỉnh đã tin tưởng bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh. Với trọng trách được giao là người đứng đầu UBND tỉnh Hà Giang, ông nguyện đem hết khả năng, trình độ, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của mình, đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng tập thể lãnh đạo và thành viên UBND tỉnh tiếp tục cống hiến hết mình vì Hà Giang phát triển. Trước mắt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang và nhiệm vụ công tác năm 2025; khẩn trương chỉ đạo triển khai sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy UBND các cấp của tỉnh hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả theo đúng chủ trương, đề án, lộ trình của Trung ương và Tỉnh ủy đã đề ra.

Tác giả: Minh Tâm

Nguồn tin: Báo Tin tức