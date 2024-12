Đại tá Nguyễn Tiến Trung giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn

Đại tá Nguyễn Tiến Trung phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Báo Hà Tĩnh.

Sáng 28/12, Bộ Công an chủ trì phối hợp với tỉnh Lạng Sơn tổ chức công bố, thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Tiến Trung - Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Đại tá Nguyễn Tiến Trung trên cương vị công tác mới, phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, phẩm chất năng lực, kinh nghiệm công tác, khẩn trương tiếp nhận bàn giao công việc, cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lạng Sơn, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành của tỉnh, phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ và trí tuệ tập thể.

Về Đại tá Nguyễn Tiến Trung, ông sinh năm 1978, quê quán huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; trình độ thạc sĩ, cử nhân Học viện An ninh nhân dân; Cử nhân Đại học Kinh tế quốc dân, Cử nhân Học viện hành chính Quốc gia, Cao cấp lý luận chính trị. Quá trình công tác, ông đã được bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng thuộc Cục An ninh kinh tế; từ tháng 6/2022 đến nay ông là Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế.

