Đại tá Trần Văn Dương giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Huỳnh Văn Hải - Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an công bố quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Trần Văn Dương, sinh năm 1973, quê quán quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng.

Thiếu tướng Đặng Hồng Đức - Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Trần Văn Dương – Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Trần Văn Dương, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức - Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, đây là sự tin tưởng, tín nhiệm của Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương đối với Đại tá Trần Văn Dương.

Do đó, trên cương vị công tác mới, Đại tá Trần Văn Dương cần tiếp tục phát huy những kiến thức, kinh nghiệm và truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND, nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trên các mặt công tác công an, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Sóc Trăng giao phó; tạo môi trường ổn định về an ninh, trật tự để phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Trước mắt, cùng với tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo thực hiện bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng và các sự kiện quan trọng của đất nước trong năm 2025.

Ngày 21/1, tại Công an tỉnh Sóc Trăng, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Trần Văn Dương bày tỏ vinh dự, vui mừng nhận trọng trách mới và mong muốn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương.

Trên cương vị Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, Đại tá Trần Văn Dương hứa sẽ cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng đoàn kết, thống nhất, phát huy truyền thống vẻ vang của Công an tỉnh, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Công an tỉnh Sóc Trăng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tác giả: Thạch Hồng

Nguồn tin: Báo VOV