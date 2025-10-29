Lũ rút nhưng Đại Nội Huế nhiều nơi vẫn ngập hơn 1m

Người dân TP Huế tranh thủ dọn bùn non bám đầy mặt đường khi nước rút - Ảnh: NHẬT LINH

Sáng 29-10, nước lũ trên các con sông ở TP Huế đã rút xuống khá nhanh so với ngày hôm trước. Nhiều tuyến đường ngập lụt qua đi để lại trên bề mặt ngổn ngang bùn non, rác thải.

Thức dậy canh con nước từ sớm, anh Nguyễn Khoa (trú phường Thuận Hóa, TP Huế) tranh thủ dùng chổi và máy xịt nước xịt bùn non còn đọng trên thềm nhà mình ra đường.

Anh Khoa nói rằng kinh nghiệm của người vùng lũ cho thấy bây giờ nếu không dọn bùn non theo con nước lũ rút xuống thì khi nước khô, bùn đóng lại từng mảng sẽ vô cùng khó dọn dẹp.

Theo Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP Huế, sáng nay nước sông Hương và sông Bồ đã rút xuống nhanh so với ngày 28-10. Theo đó vào lúc 7h sáng nay, mực nước sông Hương đo được là 3,75m tại trạm Kim Long (trên báo động 3 là 0,2m), còn sông Bồ xuống dưới báo động 3, còn 4,45m.

Hiện nay nước lũ trên các sông rút xuống nhanh nhưng vẫn còn ở mức cao, gây ngập nhiều nơi ở khu trung tâm TP Huế và các vùng hạ lưu sông Bồ ở xã Quảng Điền, phường Hóa Châu…

Mưa lũ còn khiến nhiều khu vực di tích ở Huế ngập nước như khu vực Đại Nội Huế nhiều nơi ngập hơn 1m, các cung điện ngập khoảng 0,3m, các khu lăng mộ vua Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Dục Đức bị ngập sâu với mức ngập từ 1 - 1,7m, Lầu Tàng Thơ ngập hơn 1m…

Ông Đặng Văn Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP Huế, cho biết hiện nay nước trên các sông đang xuống nhưng vẫn còn ở mức cao.

Dự báo sau ngày hôm nay, mưa lớn sẽ tiếp tục quay trở lại, bà con khu vực thấp trũng khoan kê đồ đạc xuống, tranh thủ dọn dẹp và tích trữ thêm lương thực, nước sạch đề phòng lũ quay trở lại.

Một số tuyến đường ở TP Huế vẫn còn bị ngập nước - Ảnh: NHẬT LINH

Toàn cảnh TP Huế từ trên cao - Ảnh: TRẦN THIỆN

Di tích Huế ngập sâu trong nước lũ - Ảnh: TRẦN THIỆN

